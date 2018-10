COMUNICADO: Fontanot da las claves para reconvertir su caja de embalaje de madera en un mueble funcional y ecológico

Publicado 04/10/2018 13:15:53 CET

La empresa italiana que comercializa escaleras de diseño prefabricadas, Fontanot, publica una guía para convertir una caja de embalaje de madera en un banco en el que aparcar la bici, un zapatero en el que sentarse y almacenar calzado, una mesilla ajustable o un huerto urbano. Todos los muebles propuestos son trabajos de alumnos y jóvenes profesionales del ámbito del diseño que han presentado sus propuestas en el concurso lanzado por Fontanot

Fontanot, empresa italiana que produce y comercializa escaleras prefabricadas para interiores y exteriores desde hace más de tres generaciones, da las claves para reconvertir la caja de madera con la que entrega la mayoría de sus productos en varias propuestas de muebles de madera de diseño, funcionales y ecológicos.

Entre las propuestas destacan por su originalidad un banco multifuncional para sentarse, descansar, aparcar la bicicleta y almacenar objetos; un zapatero en el que sentarse y guardar calzado u otros objetos; una mesa funcional y ajustable; una casa para que niños y perros jueguen o un huerto urbano. Todos estos muebles pueden hacerse a partir de la madera de la caja de embalaje y cualquier persona con conocimientos básicos de bricolaje puede hacerlos fácilmente. Fontanot ha publicado una guía descriptiva con los muebles más originales que explica de forma muy gráfica y sencilla los pasos a seguir para su montaje.

Con esta iniciativa Fontanot muestra una vez más su compromiso por el diseño verde para minimizar la generación de residuos y anima a sumarse a la culturamaker y al movimiento DIY (Do It Yourself). Esta tendencia al alza, centrada en el ‘Hazlo tú mismo’, promueve la fabricación, reparación o reutilización personalizada de objetos y muebles.

De caja de madera de embalaje a mueble funcional

Fontanot envía todos sus kits de escaleras y barandillas en cajas de madera para garantizar que el producto llega en perfecto estado. Cada año la compañía envía más de 200 escaleras a hogares españoles, lo que supone más de dos centenares de cajas de 113 x 95 x 58 centímetros de contrachapado y madera de abeto macizo. La nueva iniciativa de Fontanot pretende favorecer que todo este material de primera calidad, que hasta ahora se convertía en residuo, se recicle y reaproveche. De este modo, no solamente se reduce el impacto de la fabricación sobre el medio ambiente, sino que se impulsa el ahorro económico.

Todas las propuestas de reconversión de la caja de embalaje de madera de Fontanot han sido ideadas y trabajadas por estudiantes de universidades y escuelas de diseño y jóvenes profesionales de España y América Latina. Todos ellos han participado en el concurso Zero Waste Fontanot® Award, que apuesta por el talento joven y por el impulso del diseño responsable y la reutilización de materiales.

De entre todas las propuestas recibidas, el mejor valorado ha sido el proyecto Mesa Multifuncional, realizado por Matías Schumacher. Se trata de una mesa funcional y ajustable ideada para espacios interiores y que también puede usarse como mesa de bricolaje. El jurado ha valorado especialmente la calidad conceptual y técnica del proyecto, su creatividad e innovación y el aprovechamiento exhaustivo del material que propone.

Los otros finalistas del concurso han sido el proyecto Be Ecool, consistente en un banco multifuncional que permite sentarse y descansar, aparcar la bicicleta y almacenar diferentes objetos; y Fienile, una caseta de madera para el jardín creada para que niños y perros jueguen.

El ganador del concurso recibirá además un premio económico de 1.000 € y, junto a los dos finalistas, viajará a la sede de Fontanot en Rimini para conocer las instalaciones y el proceso de fabricación de la firma y conocer a Michele Fontanot, la responsable de I+D de la compañía.

Descargarse la Guía Fontanot con los manuales de instrucciones para montar los muebles:

https://es.fontanotshop.com/blog/como-reconvertir-la-caja-de-embalaje-fontanot-en-un-mueble-de-diseno/ http://www.fontanotshop.com/media/wysiwyg/Manual-para-crear-un-mueble-de-diseno-de-una-caja-FontanotShop.pdf

