FUE promueve un manifiesto por el talento joven como un gran reto colectivo "importante y urgente"

- Fundación Universidad-Empresa quiere aglutinar en este manifiesto a empresas, universidades e instituciones para alertar del peligro estructural real si no se dan oportunidades al talento joven.

- "Una sociedad no puede soportar dos generaciones de talento golpeadas por dos crisis", señala Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa.

Madrid, 30 de junio de 2020.- Fundación Universidad-Empresa (FUE) lanza el #ManifiestoPorElTalento, una campaña que pretende involucrar a empresas, universidades, instituciones y sociedad en general para apoyar el talento joven como un gran reto colectivo importante y urgente.

Según Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa, no se puede "dejar a los jóvenes solos ahora". "Abandonar los mecanismos de iniciación profesional y formativa de los jóvenes sería comprometer el futuro de todos", alerta Martínez.



"Es una alerta que lanzamos al tejido empresarial y a la sociedad en general para que se apueste por el talento joven, ahora más que nunca", añade.

En ese sentido, empresas, universidades e instituciones deben unirse para "construir nuevos escenarios que faciliten el desarrollo del talento joven". Martínez reconoce su preocupación por cómo está afectando el desempleo y la crisis a los jóvenes. "Somos el país europeo con las tasas más altas de paro juvenil", apostilla.

Por eso, el manifiesto pretende ser una "llamada de atención" para la sociedad ya que un retraso en la toma de decisiones podría suponer un "daño irreparable en un segmento poblacional especialmente castigado por la precariedad, la incertidumbre y la falta de oportunidades", asegura Martínez.

El peligro de una generación perdida



El manifiesto aboga por la urgencia, ya que existe un "peligro estructural real" si no se dan oportunidades al talento joven. "El futuro - la recuperación de esta situación post-covid- se está construyendo ahora, y una organización que no integre al talento adecuadamente, no podrá afrontar los retos que le lleguen ante esta nueva normalidad", alerta el vicepresidente de FUE.

Por ello, el vicepresidente ejecutivo de FUE indica que una sociedad "no puede soportar dos generaciones golpeadas por dos crisis en pocos años" y que "nuestra misión pasa por apoyar al talento, ofreciéndoles entornos seguros y de confianza, donde puedan aportar toda su creatividad e innovación".

FUE ya está en contacto con empresas, universidades e instituciones para que se adhieran al manifiesto, que ha lanzado masivamente a la sociedad en general, firmando a través de la web y aportando ideas para seguir apoyando al talento joven.

Sobre la Fundación Universidad Empresa:



La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo trabajo se basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para construir relaciones a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en general. Gracias a esta filosofía de trabajo, a esta forma de entender su misión, la Fundación Universidad- Empresa es, desde su creación hace ya 45 años, un referente de innovación en los campos de la formación, el empleo y el emprendimiento y siempre apoyando el talento joven.

