Fuentes Hércules de plástico reciclado 100% Martín Mena, la alternativa sostenible

Un proyecto desarrollado,diseñado,fabricado y testado durante tres años en un parque de la ciudad de València. El resultado son una línea de fuentes urbanas de plástico reciclado 100%, antivandálicas,antigrafity,nulo mantenimiento, no se oxida,excelentes acabados, dando una nueva vida al plástico que se deposita en el contenedor "amarillo" contribuyendo a preservar el medio ambiente y a la economía circular

Fuentes urbanas Hércules para beber, para personas y mascotas. Fabricadas en plástico reciclado 100%.

Las fuentes Hércules, dan servicio a personas y a sus mascotas.Preservando al medio ambiente y apoyando la economía circular. Dándole una nueva vida al plástico depositado en el contenedor "amarillo".

Fabricadas a partir de perfiles de plástico reciclado-reciclable 100% (combinado con acero inoxidable en las partes donde actúa y tiene contacto el agua potable). Se fabrican las fuentes urbanas serie Hércules. Y así se contribuye al grave problema medioambiental de los residuos plásticos que al final llegan a los mares. Es una alternativa que es ya es presente: Fuentes de plástico reciclado 100% Serie Hércules .

Ver las propiedades que posee:

Resistencia: Resistente a la intemperie, resistente a aceites, ácidos y agua de mar,no se degrada, no se astilla, bajo riesgo de lesiones,utilizable durante todo el año, resistente a la humedad, no absorbe agua, por ende secado rápido.

Bajo peso: Instalación sin maquinaria pesada,alta capacidad en la carga de los productos,ahorro en los costos de transporte,rápida instalación,carga de trabajo reducida.

Económico: Larga vida útil: 20 años de garantía a la perfilería de plástico 100%,resistente a aceites, ácidos y álcalinos,bajos costos de mantenimiento,fabricado de plásticos reciclados de alta calidad (Poliolefinas),excelente relación calidad-precio.

Ecológico: Fabricados sin impregnación,reduce los vertederos al utilizar plástico reciclado,100% reciclable,premiado con "Der Blaue Engel“ (el Ángel azul),neutro al agua,sin contaminantes (según DIN 71/3 Parques infantiles),apoyo a la economía circular.

Mantenimiento nulo: No se oxida,fácil limpieza y eliminación de actos vándalicos como el grafitty,facilidad de ajustes "in situ“ para los elementos métalicos de los mecanismos del agua,se mantienen bajas emisiones, especialmente en el reciclaje,a diferencia de la madera o el acero, no le afecta la intemperie. Es más ligero que el hormigón y más barato que el acero inoxidable,cuerpo en plástico reciclado 100%.

Se simplifica el sistema productivo, se optimizan costes y por lo tanto el PVP baja considerablemente. Y además, stocks permanentes, para dar un servicio más ágil y rápido.

La empresa concluye:" Las fuentes urbanas Hércules han nacido, el medio ambiente agradecido".

Contacto

Nombre contacto: Martín Mena

Descripción contacto: Mobiliario urbano personalizado de plástico reciclado 100%

Teléfono de contacto: +34963577576

Imágenes

http://bit.ly/2OQSUhL

Pie de foto: Fuentes Hércules FMM01 para beber personas y sus mascotas Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2uHrhke

Pie de foto: Rejilla de plástico reciclado 100% 20 años de garantia a los ele Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/3btM5MJ

Pie de foto: Protegemos el medio ambiente con la producción de fuentes urbana Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2SzNw3i

Pie de foto: Instalada desde hace tres años en parque detras Palacio Congreso Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2uy4o2M

Pie de foto: Nulo mantenimiento, no se oxida, antigrafitty, antivadálica Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2SGnuLZ

Pie de foto: Pefectos acabados del perfil de plástico 100% Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2SHpPWX

Pie de foto: Versión FM-02 para personas y accesible a persona en silla de ru Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2OQ0rNE

Pie de foto: Versión de fuente para personas, accesible a persona en silla de Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2UMGUBr

Pie de foto: Fuentes de plástico reciclado para patios de colegios Autor: MARTIN MENA

http://bit.ly/2UYRcPh

Pie de foto: Fuente FDM01 doble rejilla de plástico reciclado 100% doble grif Autor: MARTIN MENA

Videos

https://youtu.be/DsQSm3aEMso

