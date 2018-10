COMUNICADO: Gemma Lienas y David Nel·lo i Colom, ganadores de los Premios El Vaixell de Vapor y Gran Angular

Publicado 05/10/2018 14:34:20 CET

La editorial Cruïlla y la Fundación SM impulsaron la creación de los Premios El Vaixell de Vapor y Gran Angular hace más de 30 años con el objetivo de promover y dar prestigio a la literatura para niños y jóvenes en lengua catalana.

Gemma Lienas: "Me hace muchísima ilusión haber ganado el premio El Vaixell de Vapor. Es casi como volver a casa, una casa donde hace muchísimos años yo era jefa de ediciones".

David Nel·lo ha explicado que "el primer libro que escribí, L'Albert i els menjabrossa, ganó el premio El Vaixell de Vapor. Esto fue en 1994; ahora que estamos en 2018, gano el premio Gran Angular. Es un momento dulce y de madurez".

Barcelona, 5 de octubre de 2018.- Hoy se ha dado a conocer, mediante rueda de prensa celebrada en la sede de Cruïlla, sello en lengua catalana de SM, las obras galardonadas de los Premios El Vaixell de Vapor y Gran Angular de la Fundación SM. Gemma Lienas ha ganado la XXXIV edición del premio de literatura infantil El Vaixell de Vapor, dotado con 11.000 euros, con la obra Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline. Por su parte, David Nel·lo i Colom ha ganado la XXVIII edición del premio de literatura juvenil Gran Angular, dotado con 11.000 euros, con la obra La segona vida del Marc.

El primer premio El Vaixell de Vapor se convocó y entregó en 1984, el mismo año en que se fundó la editorial Cruïlla. Seis años más tarde, se dotó y convocó la primera edición del premio Gran Angular de literatura juvenil.

Gemma Lienas, ganadora del galardón de literatura infantil de esta edición, ha declarado: "Me hace muchísima ilusión haber ganado el premio El Vaixell de Vapor. Primero, por el premio en sí mismo, por el reconocimiento que tiene y por la edición tan bonita en que se publica la historia. Y, además, porque este El Vaixell de Vapor es casi como volver a casa, una casa donde hace muchísimos años yo era jefa de ediciones".

El jurado de El Vaixell de Vapor 2018, compuesto por Gemma Barrufet, librera; Anna Herráez, bibliotecaria; Meritxell Martí, escritora; Núria Font, editora de Cruïlla, y Anna Pauner, editora ejecutiva de Cruïlla, ha destacado que la novela de Lienas "engancha desde el principio. Tanto el relato principal como las diferentes tramas tienen ritmo y todo ello corre con agilidad".

Por su parte, David Nel·lo, galardonado esta edición con su novela de literatura juvenil, ha explicado: "El primer libro que escribí, L'Albert i els menjabrossa, ganó el premio El Vaixell de Vapor. Esto fue en 1994; ahora que estamos en 2018, gano el premio Gran Angular. Entre uno y otro han pasado 24 años. Me parece que hay una cierta belleza simbólica en el hecho de que el inicio de mi carrera fuera premiado por la editorial Cruïlla y ahora, vuelva a ser Cruïlla quién me premie. No digo que haya llegado al final del camino (ojalá que no), pero sí que es un momento dulce, de madurez, y contemplo maravillado cómo se cierra el círculo que empezó entonces, cuando yo apenas era un socarrón, con ganas de volar."

El jurado del Premio Gran Angular 2018, formado por Anna Manso, escritora; Miguel Ángel Rincón, librero; Romi Porredon, educadora, Josep Maria Cervera, director de Cruïlla, y Dolors Ortiz, editora de Cruïlla, ha remarcado que La segona vida del Marc, la obra ganadora, "destaca por la notable aproximación psicológica a los personajes, por su gran solidez literaria y un argumento que atrapa".

Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline. Premio El Vaixell de Vapor 2018.

Sinopsis: Isolda ha encontrado unas fotos antiguas en un libro de aviación que le ha regalado el librero del barrio. Son muy viejas. En una aparecen dos niñas y, en la otra, una señora muy elegante con un armario detrás. ¿Quién deben de ser, estas personas? Las fotos están dedicadas a una tal Carmeta, que parece que no las recibió nunca. Isolda y su nuevo amigo, Watson, se emperran a descifrar el misterio de las fotografías para hacerlas llegar a su destinatario. Durante la investigación, descubrirán la historia del barrio y de las familias que vivían en él, y también descubrirán qué pinta en todo esto la misteriosa Jacqueline.

Sobre la autora: Gemma Lienas

Gemma Lienas (Barcelona, 1951) es escritora y conferenciante y ha trabajado como profesora, directora de ediciones e incluso ha sido consellera de la Generalitat de Catalunya. Ha publicado más de 90 títulos y ha ganado varios premios, entre los cuales destaca la medalla Francesc Macià al trabajo de la Generalitat de Catalunya por su lucha feminista. Este 2018 ha ganado el premio BBVA Sant Joan con la novela para adultos El fil invisible.

La segona vida del Marc. Premio Gran Angular 2018.

Sinopsis: Abel es un joven que hace de canguro de Marc. Al principio todo va bien y los dos conectan enseguida. Pero al poco tiempo, el niño empieza a hablar de una supuesta vida anterior y de su familia «de antes», cuando vivía en un pueblo de la costa. Abel, extrañado se lo explica a Aurora, la madre de Marc, pero ella no le da importancia y lo atribuye al hecho de que su hijo tiene mucha imaginación. Abel no se queda tranquilo, porque Marc le describe en detalle la casa y el pueblo donde vivía, sus otros padres y abuelos, dice los nombres y asegura que él se llamaba de otro modo... Pero cuando le habla de unos hechos trágicos que asegura que vivió, Abel se obsesiona con la historia. Él que no se imagina es que aquella criatura a quien en principio tenía que cuidar para ganar un poco de dinero lo dejará trastornado por siempre jamás.

Sobre el autor: David Nel.lo

David Nel·lo (Barcelona, 1959) irrumpió en el mundo de las letras en 1994 con el libro L'Albert i el menjabrossa, obra que ganó el premio El Vaixell de Vapor de aquel año. Desde entonces ha publicado más de 40 libros para todos los públicos, de pequeños y mayores. Entre los numerosos premios literarios que ha ganado, hay que destacar el Columna Joven 2002, el Andròmina 2006, el Ciutal de Olot 2008, Marià Vayreda 2009, el EDEBÉ infantil 2014 y el Prudenci Bertrana 2017. Además de escritor es traductor de inglés y de italiano al catalán.

