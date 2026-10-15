Hernández-Alfaro, becado por la Fundación “la Caixa” para un proyecto sobre atrofia severa de los maxilares

El doctor y profesor catedrático en el área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Federico Hernández-Alfaro - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto que lidera, elegido entre 579 candidaturas, realiza una evaluación retrospectiva de una rehabilitación diseñada digitalmente para pacientes con atrofia maxilomandibular severa

El doctor y profesor catedrático en el área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) forma parte del 2% de los científicos más influyentes del mundo

Barcelona, 15 de octubre de 2026. El doctor y profesor catedrático en el área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Federico Hernández-Alfaro, ha sido seleccionado por la Fundación “la Caixa” para recibir una beca destinada a impulsar el proyecto de investigación que lidera sobre la rehabilitación de la atrofia mandibular grave.

El proyecto ‘Eficacia de una intervención rehabilitadora planificada digitalmente para la atrofia mandibular grave: resultados, evolución de las complicaciones y calidad de vida’ realiza una evaluación retrospectiva de una rehabilitación diseñada digitalmente para pacientes con atrofia maxilomandibular severa. En este caso, se emplean implantes subperiósticos como última opción terapéutica para recuperar la función oral y mejorar la calidad de vida.

El trabajo ha sido seleccionado en la primera edición de la Convocatoria de Investigación en Promoción de la Salud 2026, una de las tres líneas de becas que la Fundación ofrece en función de la disciplina o la fase de desarrollo de los proyectos. El proyecto que lidera Hernández-Alfaro, que es jefe de servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Teknon, ha sido uno de los 18 elegidos entre un total de 579 candidaturas presentadas a esta convocatoria.

En conjunto, las tres convocatorias han recibido más de 1.800 candidaturas de proyectos de biomedicina y salud liderados por centros de investigación, universidades y hospitales de España y Portugal y se ha concedido financiación a un total de 80 seleccionadas por valor de 32,4 millones de euros.

Hernández-Alfaro, entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo

Hernández-Alfaro ha sido incluido recientemente en el prestigioso Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists de la Universidad de Stanford, la clasificación internacional que reconoce a los investigadores más influyentes del mundo de 22 áreas distintas.

Formar parte de este ranking significa formar parte del 2% de científicos con mayor impacto a nivel mundial en sus respectivas áreas. Este es el cuarto año consecutivo de la presencia de Hernández-Alfaro en este ranking.

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En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

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Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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