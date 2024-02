IBSA insiste en el compromiso de la medicina estética con la ética en la 39ª edición de la SEME

(Información remitida por la empresa firmante)

IBSA Iberia está presente por tercer año consecutivo en la 39ª edición del Congreso Nacional de la SEME que se está celebrando en Málaga del 22 al 24 de febrero. IBSA Derma es uno de los líderes mundiales en productos de ácido hialurónico y su división dermoestética promueve la ética en la medicina estética. El colofón final para poner fin a este congreso, será esta noche con los Premios ‘’Everyone Is a Masterpiece: Egolips’’ en los que se premian los casos estéticos y los de mayor dificultad técnica

BARCELONA, 26 de febrero de 2024.- Promover un enfoque ético de la Medicina Estética es lo que diferencia para apoyar la idea de una auténtica belleza. La presencia de IBSA Iberia en la 39ª edición del Congreso Nacional de la SEME(Sociedad Española de Medicina Estética) refuerza la importante unión que existe entre belleza y ética en el campo de la Medicina Estética. El congreso, que reúne a expertos nacionales e internacionales, se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 22 al 24 de febrero.



Un espacio para presentar la última frontera de los tratamientos con ácido hialurónico

Investigación e innovación son las palabras clave que representan a la división Dermoestética de IBSA. Una realidad que recorre toda la cadena de producción del ácido hialurónico: desde la biofermentación de la materia prima hasta la producción y comercialización del producto final, introduciendo una revolucionaria idea de belleza estrechamente ligada a un concepto global de bienestar.



En un estand de 120 metros cuadrados, IBSA Iberia expone sus distintos productos y tratamientos basados en ácido hialurónico de grado ultrapuro de grado farmacéutico.



La ética, la filosofía de la división dermoestética de IBSA

Las redes sociales están contribuyendo a la difusión de un canon de belleza distorsionado. La división dermoestética de IBSA, favorece el encuentro de profesionales y expertos para exponer los ángulos y retos que considera fundamentales respecto a la ética en la Medicina Estética, de la comparación internacional de estos han surgido varios aspectos:



• Intervenir en el rostro de las personas es un reto y conlleva una gran responsabilidad, porque es a través de su fisionomía como el paciente se expone al mundo exterior.



• Considerar la medicina estética desde una perspectiva internacional, observando tanto tendencias comunes como diferencias sustanciales; estas últimas relacionadas principalmente con las preferencias estéticas y las culturas locales.



• Buscar la exageración no implica que se obtenga la belleza como resultado, al contrario, puesto que se rompe la armonía. Se supone que el respeto por la armonía es belleza.



• Tener presente que las redes sociales no representan la realidad y es deber de todo médico estético recordárselo a sus pacientes.



‘‘Lo principal es que la medicina estética se centre en la seguridad y el bienestar del paciente. Los profesionales deben proteger la salud, la seguridad y la singularidad de los pacientes siempre actuando desde la ética. Para lograr este objetivo hay que colaborar estrechamente con los médicos y las sociedades científicas’’, comenta Jordi Alorda, director de la División Dermoestética de IBSA en España.



‘‘La medicina estética se ha expandido mucho y muy rápido, además de hacerse muy popular entre personas muy jóvenes. El mercado es apetecible. Incluso quienes no tienen los conocimientos necesarios realizan tratamientos adaptándose a tendencias inalcanzables y peligrosas que circulan por redes sociales. Todo esto tiene un riesgo’’, declara la Doctora Natalia Ribé, Embajadora de IBSA Derma en España y Portugal.



Las letras que forman la palabra ethics (ética, en español) definencuáles son los principios de comportamiento ético para los profesionales de la Medicina Estética: education (formación), trust (confianza), harmony (armonía), identity (identidad), care (cuidado), safety (seguridad).



La tendencia, y el futuro inmediato, en el uso del Ácido Hialurónico en la Medicina Estética es contrarrestar el envejecimiento mediante la estimulación y aceleración de los procesos de regeneración celular, activando los mecanismos de reparación propios del organismo.



Segunda edición de los ‘‘Premios Everyone is a Masterpiece: Egolips’’

Este viernes, 23 de febrero, dentro del marco del Congreso de la SEME, la división dermoestética de IBSA Iberia celebra en el Museo Carmen Thyssen de Málaga una gala en la que se conocen a los ganadores de los ‘‘Premios Everyone Is a Masterpiece: Egolips’’. Este certamen tiene como objetivo dar visibilidad al talento de los profesionales de la Medicina Estética en España y Portugal y, esta segunda edición, se enfoca en el embellecimiento y/o remodelado de labios, premiando los casos estéticamente más bonitos y los de mayor dificultad técnica.



En la categoría del canon estético, los finalistas son el Dr. Andrés Bernete, la Dra. Naike Henche y la Dra. Viorica Rosca-Calancea. Mientras que la Dra. María Rosa Cruz Chacón, la Dra. Carmen Muñoz y la Dra. Alicia Sánchez Lara son las finalistas del canon técnico.



Egolips es un nuevo protocolo para labios desarrollado por IBSA Derma gracias a la experiencia científica en ácido hialurónico y a la colaboración con expertos internacionales, que se adapta a la fisonomía de cada paciente para realzar sus labios.



Los galardones de estos premios, que recrean el busto de una mujer, son una creación del escultor cubano Dogny Abreu.







Contacto

Nombre contacto: Equipo de Comunicación Havas PR

Descripción contacto: Havas PR

Teléfono de contacto: 914 56 90 00