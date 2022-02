iCommunity lanza CertyFile.com: su nuevo producto de certificación documental en blockchain

iCommunity Labs, la plataforma blockchain para empresas referente en España, lanza CertyFile.com, un nuevo producto para facilitar la certificación documental en blockchain a todo tipo de usuarios (empresas y particulares)

CertyFile.com es una herramienta online que, a diferencia de las actuales, no solo permite certificar en blockchain todo tipo de documentos (contratos, actas de reuniones, títulos formativos, etc.) si no que además permite el registro de cualquier contenido digital que se pueda almacenar en un fichero (powerpoints, hojas de cálculo, diseños, fotos, audios, etc.).

Y todo con UN SOLO CLIC y por menos de 1€

“Con CertyFile.com , hemos buscado facilitar a todos los usuarios incluidos los particulares, el uso de la tecnología blockchain para certificar su contenido digital, lo que se conoce como notarización digital, de una forma más sencilla y por menos de 1€”, comentó Miguel Ángel Pérez Co-founder & CEO de iCommunity Labs.

La aplicación, permite que el proceso de notarización sea público o privado, en función de si el usuario quiere hacer públicos sus datos personales asociados a cada certificación. Además permite compartir las pruebas de certificación a través de diferentes canales (email, whatsapp, etc.) con otras personas.

CertyFile.com funciona con créditos que se pueden adquirir mediante la compra de diferentes packs, y próximamente será posible usar como medio de acceso a los servicios el token nativo de iCommunity (ICOM), que actualmente se encuentra en venta pública, la cual abrirá el día 14 de marzo en la web: icommunity.io/icom/.

La presentación de CertyFile.com tendrá lugar en el 4YFN del Mobile World Congress de Barcelona, evento puntero de tecnología en Europa, donde iCommunity Labs formará parte del stand oficial de España desde el lunes 28 de febrero al miércoles 2 de marzo.

Acerca de iCommunity Labs

Plataforma de tecnología blockchain as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar a sus proyectos blockchain de forma sencilla, rápida y económica mediante una suscripción mensual. Proyecto top 20 financiado por CDTI (Neotec), con partners como: AWS Amazon, Telefónica, e IBM.

https://icommunity.io

Contacto: hello@icommunity.io

Contacto

Nombre contacto: Mario García

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 652145805

Imágenes

https://bit.ly/3HsxZdf

Pie de foto: CertyFile.com, by iCommunity Labs. Autor: iCommunity Labs