“I’m Fine”: Lancôme y Fundación Manantial se unen para concienciar sobre la salud mental de las mujeres

Imagen de la campaña de prevención y concienciación de la salud mental de las mujeres - FUNDACIÓN MANANTIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

“I’M FINE”: LANCÔME Y FUNDACIÓN MANANTIAL SE UNEN PARA ROMPER EL SILENCIO EN TORNO A LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES EN ESPAÑA

La iniciativa global de Lancôme llega a España de la mano de Fundación Manantial con el objetivo de ayudar a las mujeres a prestar atención a su bienestar mental y reconocer los primeros signos de ansiedad y depresión.

Madrid, 8 de octubre de 2026 – “Estoy bien”. Dos palabras que millones de mujeres utilizan cada día como respuesta a una de las preguntas más sencillas: “¿Cómo estás?”. Sin embargo, detrás de ellas puede esconderse una realidad muy diferente, en la que muchas mujeres afrontan en silencio dificultades relacionadas con su bienestar mental.

Hoy, aproximadamente una de cada tres mujeres sufrirá un trastorno de ansiedad o depresivo a lo largo de su vida, el doble que los hombres, y muchas sienten que no pueden hablar de ello. Ante esta realidad, Lancôme presenta “I’m Fine”, una iniciativa global desarrollada junto con ADAA (Anxiety and Depression Association of America) para ayudar a las mujeres a prestar atención a su bienestar mental y reconocer los primeros signos de ansiedad y depresión.

LANCÔME Y FUNDACIÓN MANANTIAL: UNA ALIANZA PARA TRASLADAR “I’M FINE” A ESPAÑA

Con “I’m Fine”, Lancôme quiere contribuir a romper ese silencio y poner el bienestar mental de las mujeres en el centro de la conversación. Una misión que, en España, se desarrolla junto a Fundación Manantial como organización local colaboradora de la iniciativa.

Fundación Manantial es una entidad especializada en la atención a los problemas graves de salud mental que trabaja para favorecer la recuperación de las personas, promover su inclusión social y laboral y contribuir a la prevención de los problemas de salud mental. Como organización colaboradora de ‘I’m Fine’, aportará su experiencia en prevención y concienciación social, fomentando espacios en los que las personas puedan hablar abiertamente sobre cómo se sienten, apoyarse en su entorno y recurrir a ayuda profesional cuando sea necesario.

«Agradecemos a Lancôme que haya contado con Fundación Manantial para formar parte de esta campaña. La prevención en salud mental empieza por algo tan importante como aprender a escucharnos, reconocer cómo nos sentimos y poder hablar de ello sin miedo ni vergüenza. Queremos contribuir a que esta iniciativa llegue al mayor número posible de personas y recordar que cuidar nuestra salud mental también significa apoyarnos en quienes tenemos cerca y saber pedir ayuda profesional cuando la necesitamos. Hablar de cómo estamos puede ser el primer paso para empezar a sentirnos mejor», señala Helena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial.

Para Lancôme, esta iniciativa parte además de una concepción de la belleza estrechamente relacionada con el bienestar.

“Para nosotros no es un momento puntual, es un movimiento que queremos generar en torno a esta causa. Somos la marca líder de belleza y con el altavoz que tenemos a nivel mundial, queremos dar visibilidad a este problema que afecta a muchas mujeres. El objetivo de Lancôme es que las mujeres se sientan identificadas y acompañadas en este proceso”, señala Eva Peláez, General Manager de Lancôme en España y Portugal.

UNA REALIDAD QUE MUCHAS MUJERES SIGUEN VIVIENDO EN SILENCIO

En colaboración con Ipsos, Lancôme encuestó a mujeres de hasta cinco países en 2025 y 2026 para conocer la verdadera dimensión de esta realidad. Los resultados son claros: el 80% de las mujeres reconoce decir “estoy bien” cuando no lo está, cuatro puntos más que en 2025, y el 72% afirma arrepentirse de haber ocultado cómo se sentía realmente.

Hablar de salud mental continúa siendo profundamente difícil. Más del 60% de las mujeres encuentra complicado hablar abiertamente de su bienestar mental, una barrera incluso mayor que la existente en torno a otros temas de salud considerados tabú durante mucho tiempo, como la fertilidad (54%) o la menopausia (48%).

Las mujeres se enfrentan, además, a factores vinculados al género que pueden poner en riesgo su bienestar mental en diferentes etapas de la vida: desde presiones socioculturales como la carga mental y el reparto desigual de las responsabilidades domésticas hasta cambios fisiológicos durante el posparto, la perimenopausia y la menopausia.

Aun así, muchas sienten que no pueden expresarse. El 52% afirma que no habla de cómo se siente para no ser una carga para los demás; el 38% cree que debe afrontar sus problemas sola; el 31% no quiere parecer vulnerable y el 29% siente la presión de proyectar siempre una imagen positiva.

CONCIENCIAR, PREVENIR Y FACILITAR HERRAMIENTAS

El programa “I’m Fine” se centra en la ansiedad y la depresión, dos de los trastornos de salud mental más frecuentes entre las mujeres, y se articula en torno a dos pilares fundamentales: concienciación y prevención.

Por un lado, la campaña busca romper el estigma que todavía rodea a la salud mental de las mujeres y recordar que hablar abiertamente sobre cómo nos sentimos puede ser un primer paso. Para amplificar este mensaje, Lancôme reúne a algunas de sus embajadoras más icónicas: Demi Moore, Christy Turlington, Zoé Saldaña y Vanessa Kirby, que comparten sus propias historias personales.

Por otro lado, la iniciativa pone a disposición de las mujeres herramientas concretas a través de la plataforma WWW.IMFINE.COM/ES-ES estructurada en tres pasos: conocerse, reflexionar y conectar con la comunidad.

A través de ella, Lancôme ofrece acceso gratuito y confidencial a dos herramientas de autoevaluación clínicamente validadas: GAD-7, para la ansiedad, y PHQ-8, para la depresión. En función de los resultados, las usuarias pueden acceder a recursos personalizados desarrollados por expertos y a testimonios de otras mujeres de todo el mundo.

UNA INICIATIVA GLOBAL CON IMPACTO LOCAL

“I’m Fine” se lanzará globalmente en octubre de 2026 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, comenzando por Estados Unidos, Canadá, México y Europa, y ampliándose al norte de Asia, Emiratos Árabes Unidos y Australia en marzo de 2027.

En España, la colaboración con Fundación Manantial permitirá trasladar este compromiso al contexto local, reforzando la importancia de la prevención, la conversación abierta sobre salud mental y el acceso a recursos y apoyo profesional cuando sea necesario. De esta forma, “I’m Fine” combina el alcance global de Lancôme con la experiencia de organizaciones especializadas para acercar a las mujeres herramientas que les ayuden a prestar atención a su bienestar mental.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN:

Erika Burkart - Directora Marketing & Comunicación

erika.burkart@loreal.com

Alejandra DE LA CRUZ – PR & Advocacy Manager (Skincare & Fragrances)

alejandra.delacruz@loreal.com

Cristina VIÑAS –PR & Advocacy Manager (Makeup & Idôle)

cristina.vinas@loreal.com

Carmina COLÁS - Pin Up Comunicación

carmina.colas@pinupcomunicacion.es

Helena DE CARLOS – Directora Comunicación y RRII. Fundación Manantial

hdecarlos@fundacionmanantial.org