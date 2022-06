Insight adquiere Hanu Software Solutions y amplía sus capacidades de servicio de nube pública

Insight Enterprises, un integrador de soluciones del ranking Fortune 500 que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje digital, anunció que completó la adquisición de Hanu Software Solutions ("Hanu"), proveedor de servicios gestionados (MSP) de Microsoft Azure Expert, de propiedad privada, que ha sido reconocido como un jugador de nicho en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2021 para proveedores de servicios de transformación de TI públicos

Hanu, partner galardonado de Microsoft durante más de 15 años, tiene un historial comprobado de implementación y gestión completa de todos los aspectos de la migración de una organización a la nube al brindar administración, gestión y soporte al usuario de manera continuada. Las capacidades de Hanu complementan la experiencia de transformación de extremo a extremo de Insight en las áreas de desarrollo de aplicaciones, modernización de infraestructura en la nube, ciberseguridad y uso inteligente de datos e inteligencia artificial.



“La incorporación de Hanu amplía nuestra capacidad como integrador de soluciones líder. La amplia experiencia cloud de Hanu y su historial comprobado de atracción y desarrollo de habilidades técnicas en la India son esenciales para acelerar nuestra capacidad de ofrecer más servicios cloud a más clientes”, dijo Joyce Mullen, presidenta y directora ejecutiva de Insight.



Esta adquisición permite a Insight expandir globalmente sus centros de excelencia para la entrega de soluciones cloud. A través de su reconocida Hanu Azure Academy, Hanu tiene un motor probado para reclutar y acelerar el desarrollo de expertos cloud de primera clase.



“Hanu mejora la capacidad de Insight para ofrecer soluciones cloud de vanguardia a escala, con un motor de entrega de servicios proporcionado por su centro de excelencia, con sede en India”, dijo Stan Lequin, presidente de soluciones de Insight. “Son perfectos para ayudar a Insight a ir más rápido y ayudar a nuestros clientes a lograr los resultados de negocio deseados”.



Insight también es reconocida entre los principales proveedores de soluciones globales en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Servicios Administrados de Gestión de Activos de Software y el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Servicios Gestionados en el Workplace, en Norteamérica. Forrester reconoció recientemente a Insight como integrador de sistemas en su informe "Now Tech: Cloud Migration and Managed Service Partners in Asia Pacific, Q2 2022".



“Estamos entusiasmados de llevar nuestra experiencia probada de implementación y gestión completa de todos los aspectos de la transformación cloud a la excelencia de Insight para ayudar a los clientes a aliviar las complejidades del crecimiento digital”, dijo Anil Singh, CEO y cofundador de Hanu. “A medida que unimos a nuestras empresas, esperamos capacidad adicional para nuestro negocio cloud, una clientela más amplia y una mayor prestación de servicios basados en la India”.



Ambas empresas mantienen varias competencias de solución avanzada de Azure y han recibido numerosos premios, entre ellos: Partner del año de migración mundial a Azure 2021 de Microsoft, Partner del año de modernización de aplicaciones de EE. UU. de 2021, Partner tecnológico del año de India de 2021 para Azure, Partner del año y partner estadounidense del año 2020 para la modernización de Azure Data Estate.



“La adopción cloud en todo el mundo continúa acelerándose a un ritmo rápido, y las empresas de todas las industrias están eligiendo las soluciones de Microsoft Cloud entre las tecnologías preferidas para su transformación digital”, dijo Dave Sasson, director de estrategia de Hanu. “La combinación de nuestras dos empresas impulsará nuestra estrategia y compromiso de brindar soluciones de primera clase, basadas en la tecnología de Microsoft, a nuestra base de clientes global”.



Ernst & Young actuó como asesor financiero exclusivo de Hanu Software Solutions en relación con la transacción. Snell & Wilmer actuó como asesor legal de Insight y Hanu estuvo representado por Gibson Dunn y Trilegal.



ACERCA DE INSIGHT

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones del ranking Fortune 500, con más de 11 500 empleados en todo el mundo, que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje digital para modernizar su negocio y maximizar el valor de la tecnología. Permiten una transformación segura de extremo a extremo y satisfacen las necesidades de sus clientes a través de una cartera integral de soluciones, asociaciones de gran alcance y más de 33 años de amplia experiencia en TI. Calificados como Mejor Empleador del Mundo por Forbes y certificados como un Gran Lugar para Trabajar, amplían sus soluciones y servicios con escala global, experiencia local y una experiencia de comercio electrónico de clase mundial, haciendo realidad las ambiciones digitales de sus clientes en cada oportunidad. Descubrir más en insight.com.



ACERCA DE HANU

Hanu Software Solutions es un galardonado partner certificado de Microsoft Azure Expert MSP, con más de 500 empleados en América del Norte e India. Hanu proporciona soluciones cloud en las áreas de aplicaciones e infraestructura, datos e inteligencia artificial y seguridad en la nube a cientos de clientes empresariales. Hanu también aparece en el Cuadrante Mágico de Servicios de transformación de TI en la nube pública de Gartner como Jugador de Nicho y es reconocido como uno de los principales partners de servicios de nube pública de Microsoft a nivel mundial. Descubrir más en hanu.com.







