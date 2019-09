Instalaciones de arquitectura efímera ponen en valor la Capella de la Misericòrdia del Raval

Publicado 09/09/2019 13:45:14 CET

Taller vertical de UIC Barcelona School of Architecture

Estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture presentaron sus propuestas este fin de semana en el cierre de la XXIII edición del Taller Vertical.

La instalación "Llum sobre el Raval" se alzó con el primer premio del jurado, integrado por los arquitectos Ricardo Flores y Kathrin Golda-Pongratz y por el escultor y fotógrafo Javier Viver.

Barcelona, 9 de septiembre de 2019. El pasado sábado 7 de septiembre tuvo lugar la presentación de las instalaciones de la XXIII edición de Taller Vertical de UIC Barcelona School of Architecture, que este año se articuló bajo el título "Silent walls. Reusing the Capella de la Misericòrdia". Del 3 al 7 de septiembre, estudiantes de segundo al quinto curso de Arquitectura intervinieron la Capella de la Misericòrdia, situada en el barrio del Raval, para plantear propuestas de arquitectura efímera que pusiesen en valor la memoria del lugar para los vecinos del barrio.

La instalación "Llum sobre el Raval", dirigida por los profesores Eduardo Delgado Orusco y Àlex Martínez, fue la propuesta elegida por el jurado como ganadora de esta nueva edición. La instalación toma como elemento central la luz, representada de manera simbólica por unos tensores de acero que, como haces de luz, penetran en el interior del templo a través de una nueva vidriera situada en la planta superior. Esa luz termina en el suelo de la nave central y refleja, también de manera simbólica, la trama urbana del barrio del Raval.

"La luz, como elemento inmaterial, se convierte en elemento material que entra a través de una nueva ventana que se crea en la fachada. El barrio penetra en el espacio interior y la trama urbana queda plasmada en el suelo como si fuese un emplomado de vidriera. De esta forma, la luz se convierte en el nexo de unión entre un barrio que busca nuevos espacios para cubrir nuevas necesidades y el espacio que ha sido desacralizado y que, con un nuevo vigor, pretende dar respuesta a esa nueva demanda social", detallan los estudiantes del equipo ganador.

La capilla, a debate.

Esta nueva edición del Taller Vertical ha estado dirigida por Ricardo Gómez Val y coordinada por Íñigo Ugalde, ambos doctores arquitectos y profesores de UIC Barcelona School of Architecture. El principal cometido del taller ha sido someter la Capella de la Misericòrdia a un proceso de reflexión por parte de los estudiantes con la finalidad, por una parte, de ofrecer nuevos usos al espacio que preserven la memoria del lugar, y por otra, dar respuesta a los múltiples retos que se le presentan en la actualidad. "En medio del debate sobre el uso futuro de la capilla queremos aportar una nueva visión del espacio, recuperando la memoria del lugar como un lugar de encuentro y de reflexión para la gente del barrio", asegura Ricardo Gómez Val.

"The silenced chorists sing again" fue la propuesta ganadora del primer premio que otorga el público. Se trata de una instalación sonora que interpela al espectador haciéndole reflexionar sobre el lugar en el que se encuentra: una capilla que, en el pasado, fue el hogar de las niñas huérfanas de la ciudad. La propuesta consta de dos partes: en la primera, un grupo de personas en medio de la nave representa el conflicto presente entre el MACBA, la plataforma CAP Raval Nord y los vecinos del Raval. En la segunda, un grupo de niñas y de monjas situadas en el coro personifican el pasado del lugar. Cuando el espectador se aproxima a la instalación, el coro comienza a cantar y unas voces infantiles comienzan a preguntar quiénes son las personas que se disputan la capilla instándoles a dejar de lado sus diferencias.

Otras de las propuestas presentadas han sido "Only unity can heal the community", que apela también a la necesidad de limar diferencias para superar el conflicto actual en torno al uso futuro de la capilla; "Casal del Raval: La Taronja", que propone la reconversión de la capilla en un centro social al servicio de la gente de los vecinos mediante la programación de actividades sociales y culturales, y "Passaage", que formula la necesidad de mejorar la conexión de la Capella de la Misericòrdia con la plaza del MACBA, interviniendo el túnel de acceso actual a la capilla para intentar hacerlo más visible, accesible y acogedor.

Esta nueva edición del Taller Vertical ha contado con el patrocinio de las empresas URCOTEX y SIKA y de la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell. El jurado de esta edición estuvo integrado por Ricardo Flores, fundador del estudio de arquitectura Flores&Prats, Kathrin Golda-Pongratz, arquitecta, urbanista y profesora de UIC Barcelona, y por el prestigioso escultor, fotógrafo y diseñador Javier Viver.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre el Taller Vertical.

El Taller Vertical es un workshop para alumnos que se lleva a cabo en UIC Barcelona School of Architecture durante la primera semana del año académico y que dura, aproximadamente, diez días. Ha sido uno de los eventos más importantes y emblemáticos de la escuela desde su fundación en 1997. El Taller Vertical reúne a estudiantes de segundo a quinto año que se mezclan en diferentes equipos, cada uno de ellos dirigido por una pareja de renombrados jóvenes arquitectos nacionales. Juntos crean un proyecto de arquitectura real basado en los principios estratégicos de la escuela: innovación, sostenibilidad y servicio a la sociedad.

