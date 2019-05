Un juzgado de Barcelona perdona 23.000€ de deuda por la Ley de Segunda Oportunidad a una mujer estafada

Publicado 07/05/2019 10:45:07 CET

Son muchos los Españoles que se acogen a la ley de la segunda oportunidad. En 2018 ha aumentado en un 40% las personas que se acogen a este procedimiento

Isabel Franco, casada y con una hija a su cargo, ha logrado cancelar una deuda de 23.000 €mediante la Ley de Segunda Oportunidad con la ayuda de Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España.

El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona a otorgado a Isabel Franco el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) de tal manera que queda libre de la deuda contraída.

“Fui estafada por un productor de mi empresa”, declara Isabel. “De pronto-explica- me vi en una situación de desempleo y sobre endeudamiento, sin más ingresos que una ayuda familiar de 120 € yperseguida por dos acreedores a los que no podía pagar”. En esta situación, Isabel acudió a los abogados de Repara tu Deuda en busca de ayuda. “Ahora me siento libre para volver a empezar”, sostiene la afectada.

Aunque todavía existe mucho desconocimiento sobre esta legislación, que entró en vigor en España en 2015, cada vez son más las personas que ante una situación de sobre endeudamiento acuden a los profesionales en busca de ayuda para poner en marcha el proceso. Repara tu Deuda ha obtenido un 100% de éxito en los casos tramitados hasta ahora, ha realizado más del 80% de todos los casos presentados en España el último año y su previsión es entregar 900 más en 2019.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 655956735

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=eSfeBlyWbGY