Koker Events: la firma de moda a la conquista del mundo de los eventos

Equilibrio entre elegancia, comodidad y tendencia. Una elección acertada con independencia del lugar y la hora. Fomentar el empleo entre mujeres de más de 45 años. Lydia Lozano, concursante de "Baila como puedas" de RTVE y ex presentadora de "Sálvame", inaugurará una tienda Koker, en Málaga

Madrid, 19 de marzo de 2024.- Koker, la firma toledana de moda femenina con presencia internacional desde hace 9 años, se lanza al mercado de las celebraciones con su primera colección Koker Events. Diseñada para la mujer actual que busca destacar con elegancia, comodidad y estilo en las ocasiones especiales, la colección presenta 18 modelos versátiles que se adaptan a cualquier evento para ser la invitada perfecta.



Elegancia atemporal para eventos inolvidables

La colección Koker Events encuentra el equilibrio perfecto entre las últimas tendencias y la atemporalidad, ofreciendo diseños favorecedores para todo tipo de figuras. Vestidos largos y cortos, monos, faldas y blusas componen una colección versátil que se adapta a cualquier tipo de celebración, desde bodas hasta fiestas de gala, siendo siempre una elección acertada con independencia del lugar y la hora.



Priscilla Ramírez, CEO de Koker, ha creado esta colección con mimo y atención al detalle: "Koker Events era una asignatura pendiente para cerrar el círculo y poder vestir a nuestras clientas en sus momentos más especiales", afirma Ramírez. "Los diseños son cómodos, elegantes y asequibles, para que las mujeres puedan disfrutar del evento sintiéndose seguras y radiantes".



Moda y solidaridad con un enfoque en la mujer real

Fiel a su compromiso con la diversidad, Koker apuesta por una plantilla mayoritariamente femenina de más de 45 años. "Queremos fomentar el empleo en este sector y que nuestras clientas se sientan identificadas con las mujeres que las atienden", explica Ramírez.



Las dependientas, con formación de personal shopper, ofrecen un servicio personalizado para ayudar a las clientas a encontrar el look perfecto.



Koker, confirma su expansión en España

La marca inaugurará la primera de las cinco tiendas que tiene previsto abrir en España este 2024, inaugurando un nuevo local el jueves 21 a las 18:30 h en C/ Compañía 7 de la ciudad de Málaga; brindando así una nueva propuesta en moda de su colorida colección a la mujer malacitana. Koker, afianza su compromiso firme con la calidad y la diversidad corporal, consolidándose como una marca referente en el mundo de la moda femenina contemporánea.



Al evento acudirá como embajadora de la marca la ex colaboradora de "Sálvame" y ahora concursante de "Baila como puedas".



Lydia Lozano, a quién podrán conocer los asistentes. Lydia hablará de su salida de "Sálvame" y de la nueva serie ¡Sálvese quién pueda!, el contenido más visto de Netflix, así como de su participación en el programa "Mañaneros" de Televisión Española junto a Jaime Cantizano y de su nuevo libro con contenido sobre la Casa Real, Cristina Onassis, reportajes secretos, cuernos y cotilleos.



KOKER es una firma española que ofrece moda femenina de calidad con un enfoque en las "combinaciones completas". Sus diseños, fabricados en España, Italia, Francia y Portugal, se adaptan a todo tipo de cuerpos y edades. La marca cuenta con una amplia red de puntos de venta en España y presencia internacional en 8 países. Koker continúa su expansión a través de tiendas físicas, franquicias y su plataforma online preparada para atender tanto al mercado nacional como internacional.



Con cinco aperturas previstas este año, y un compromiso firme con la calidad y la diversidad corporal, Koker se consolida como una marca referente en el mundo de la moda femenina contemporánea.







