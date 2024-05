Lexa Go inicia la fase Beta de su nueva inteligencia artificial generativa

(Información remitida por la empresa firmante)

La rama tecnológica de Grupo Lexa involucra a más de 200 usuarios testers en la optimización de su plataforma, diseñada para proporcionar asesoramiento a asesorías laborales y departamentos de Recursos Humanos

Pamplona, 8 de mayo de 2024.- Lexa Go, empresa pionera en soluciones innovadoras para el sector laboralista, ha anunciado la entrada en fase Beta de su inteligencia artificial generativa. Tras más de tres años resolviendo consultas laborales con su primer modelo de IA, desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, la entidad tecnológica ha decidido evolucionar su herramienta para llevar a cabo su "revolución laboralista" particular: transformar como asesorías laborales y departamentos de Recursos Humanos gestionan la búsqueda de información y la resolución de consultas laborales en su día a día.



Resolución de consultas con inmediatez y seguridad jurídica

La última actualización de Lexa Go permite a los usuarios interactuar de manera fluida con la inteligencia artificial para recibir asesoramiento inmediato, personalizado y, sobre todo, con seguridad jurídica. El objetivo es empoderar a estos profesionales para que tomen decisiones informadas, apoyadas en una jurisprudencia sólida y un marco legal fiable y preciso. Este avance en la plataforma tiene como meta hacer que la inteligencia artificial sea accesible dentro del ámbito laboral de los asesores y profesionales de Recursos Humanos, mejorando significativamente su eficiencia, optimizando procesos y reduciendo tiempos y costes.



Una inteligencia artificial sin alucinaciones

En un sector tecnológico repleto de innovaciones, Lexa Go destaca entre otros servicios de inteligencia artificial por su singular estructura de celdas de información, las cuales organizan y almacenan meticulosamente cientos de temas específicos. Esto permite que su inteligencia artificial acceda directamente al lugar correcto para encontrar la información con precisión, eliminando el riesgo de respuestas erróneas y garantizando una fiabilidad superior. La base de datos que sustenta esta arquitectura proviene de un inmenso océano de conocimiento hiperespecializado acumulado por el despacho laboralista Grupo Lexa a lo largo de más de dos décadas. Este recurso se enriquece continuamente con nuevas consultas de usuarios, asegurando que cada respuesta sea cada vez más relevante y exacta.



Modelo híbrido IA-Abogado laboralista

A pesar de su fuerte compromiso con la inteligencia artificial, Lexa Go seguirá respaldando su plataforma con un modelo híbrido, manteniendo un equipo de abogados laboralistas expertos para intervenir en cuestiones complejas donde la IA por sí sola no es suficiente, como temas de estrategia jurídica. De esta manera, Lexa Go combina lo mejor de ambos mundos, ofreciendo a sus usuarios la garantía de asistencia legal humana siempre que sea necesario.



Programa Beta durante el mes de mayo

El programa Beta de Lexa Go, cuya duración comprenderá el mes de mayo, permitirá a los usuarios experimentar de primera mano las capacidades mejoradas de la plataforma y contribuir con sus valiosos comentarios para optimizar aún más la funcionalidad y la precisión de su sistema. Como participantes, los usuarios no solo tendrán la oportunidad de influir en el desarrollo final de la herramienta, sino que también recibirán beneficios exclusivos por su colaboración, incluyendo acceso anticipado a nuevas características y suscripciones preferenciales una vez que la plataforma sea lanzada oficialmente.



• Consultar más información sobre el programa Beta de Lexa Go



Con la apertura de su fase Beta y el continuo desarrollo de su tecnología, Lexa Go se reafirma como un líder en la revolución digital del sector legal laboralista. La empresa sigue comprometida con su misión de proporcionar soluciones innovadoras que no solo respondan a las necesidades actuales de los profesionales del derecho laboral, sino que también prevean y se adapten a los desafíos futuros.



Sobre Grupo Lexa y Lexa Go

La inteligencia artificial es una realidad que está transformando el asesoramiento laboral hoy y seguirá haciéndolo en el futuro. Mientras el mundo laboral continúa evolucionando, las empresas que se anticipan y adoptan estas tecnologías innovadoras no solo serán capaces de mejorar su competitividad, sino que también se posicionarán como líderes en la creación de un entorno laboral más justo, transparente y eficiente. Con esta visión nace Lexa Go, desarrollada por el despacho de abogados Grupo Lexa, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia y un conjunto de expertos en inteligencia artificial. Combinando tecnología puntera con el saber hacer de un despacho y una asesoría con más de 20 años de experiencia, Lexa Go es la unión de dos mundos que tiene como meta ayudar a los profesionales del sector laboralista a integrar la inteligencia artificial en su día a día y potenciar y mejorar su trabajo diario.



LinkedIn " Web







Contacto

Nombre contacto: Álvaro Martinena

Descripción contacto: Lexa Go | Director de Marketing

Teléfono de contacto: 948 20 32 40