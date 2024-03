(Información remitida por la empresa firmante)

Lisandro Macarrulla desvela las claves detrás del dinámico y sostenido crecimiento económico de la República Dominicana

República Dominicana, 18 de marzo de 2024.- En un panorama global donde la incertidumbre financiera domina, la República Dominicana se alza como un oasis de crecimiento y estabilidad.



Esta proeza económica no es casualidad, sino el resultado de la visión y el liderazgo de Lisandro Macarrulla.



En una entrevista exclusiva, Lisandro Macarrulla desvela los pilares que sostienen el imparable crecimiento económico dominicano, brindando una mirada profunda a las estrategias que han convertido a la nación en un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.



Lisandro Macarrulla: "Innovación y diversificación son los motores del impulso económico"

El secreto del éxito dominicano, según Lisandro Macarrulla, reside en la innovación y la diversificación.



"No podemos depender de un solo sector para nuestro crecimiento económico", afirma con convicción.



La República Dominicana ha ampliado su enfoque, fortaleciendo sectores estratégicos como el turismo, la tecnología y la manufactura.



Esta diversificación no solo blinda la economía frente a las turbulencias externas, sino que también abre nuevas oportunidades para el empleo y el desarrollo empresarial.



Inversión en capital humano es la clave del desarrollo sostenible

Lisandro Macarrulla reconoce que el capital humano es el activo más valioso de la República Dominicana.



"Nuestra gente es el motor del progreso", asegura.



Por ello, implementar programas de educación y capacitación para potenciar las habilidades y competencias de la población, la prepara para los desafíos del mercado global.



Esta inversión no solo mejora la calidad de vida de los dominicanos, sino que también convierte al país en un polo de atracción para empresas internacionales que buscan talento local calificado.



Fomento de la inversión: Un ecosistema propicio para el crecimiento

Lisandro Macarrulla también ha puesto énfasis en fomentar la inversión, tanto extranjera como local.



La creación de un entorno de negocios favorable, con regulaciones claras, ha atraído a inversionistas de todo el mundo.



Al mismo tiempo, implementar programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), reconoce su papel fundamental en la economía.



Lisandro Macarrulla: "Sostenibilidad y responsabilidad social para un compromiso ineludible"

Para Lisandro Macarrulla, el crecimiento económico no puede ser disociado de la protección del medio ambiente y el bienestar social.



"El desarrollo debe ser sostenible e inclusivo", afirma con vehemencia Lisandro Macarrulla.



En este sentido, priorizar iniciativas de desarrollo sostenible y proyectos de energía renovable, aseguran un futuro próspero y sostenible para las próximas generaciones.



La visión de Lisandro Macarrulla para la República Dominicana es clara: un país que crece de manera sostenida, diversificada e inclusiva, capaz de afrontar los desafíos del futuro con solidez y confianza.



Desempeño económico de la República Dominicana según el FMI

En 2023, la República Dominicana creció un 2.4% según el FMI, superando retos como la caída de demanda interna y el alza de precios de materias primas.



Con políticas monetarias acertadas, logró estabilidad y una inflación de 3.57%, anticipando un crecimiento del 5.0% para finales de 2024.



Estas acciones elevaron el PIB per cápita a US$11,200, situando al país como la séptima economía más grande de Latinoamérica.







