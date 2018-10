COMUNICADO: La Llar del Vi presenta sus Set, Pack y Kit Gin Tonic, el regalo con mayor crecimiento en los últimos años

Publicado 04/09/2018 9:43:09 CET

El Kit Gin Tonic es uno de los regalos estrella, algo que empezó como una moda se ha instaurado y transcendido, llevando el estilo de Gin & Tonic español más allá de nuestras fronteras, pudiendo encontrar Gin & Tonic al estilo mediterráneo en lugares tan distantes como Hong Kong o Nueva York

Ya no limitado a ciertas épocas del año, los regalos como los Kit Gin Tonic, se han consolidado como presentes para celebrar cualquier ocasión gracias a su originalidad, prestigio y versatilidad, que junto a una recuperación generalizada en varios aspectos de la economía nacional y europea, se establecen como los regalos premium más deseados. Como dijo en una entrevista sobre esta bebida Alexandre Gabriel, presidente de Cognac-Ferrand, famosa por sus Cogancs y por elaborar la ginebra más premiada del mundo, Citadelle, "Only Spain knows how to make a gin and tonic".

¿Qué contiene un Set, Pack o Kit Gin Tonic?

Los regalos especializados con la ginebra como protagonista del experto en regalos La Llar del Vi se componen de una combinación muy dispar de elementos como; botánicos, infusiones, tónicas de distintos aromas y sabores, cañitas comestibles de diferentes sabores, cócteles con fruta deshidratada y botánicos en formatos de monodosis, copas, cucharas trenzadas, medidores y dulces de distintos sabores y texturas.

Presentados siempre en un estuche con una decoración pensada para regalar, hay una selección de más de cien combinaciones donde escoger, los Kit Gin Tonic harán las delicias de los amantes y aficionados a una buena copa de Gin & Tonic.

¿Qué diferencia hay entre un Set, un Pack y un Kit?

Como amantes y especialistas del Gin & Tonic, han creado tres categorías que se diferencian, además del contenido, fácilmente diferenciable por las imágenes y detallada descripción de cada producto, por su presentación, siendo la del Set la más accesible y la del Kit, la más compleja.

Con una selección de más de cien artículos donde escoger con diferentes combinaciones y precios, resulta fácil encontrar el detalle perfecto.

¿Y si la ginebra no es una opción?

Existen excelentes alternativas tanto para regalar ron o regalar whisky, los rones y whiskeys de malta de las mejores destilerías del mundo se maridan con los mejores accesorios y complementos para crear elegantes detalles, también se puede sorprender a los amantes del buen vino, siempre acompañado de productos ibéricos, quesos manchegos, foies y patés o conservas de las Rías Gallegas, se podrán encontrar todos estos regalos y muchos más en La Llar del Vi .

¿Y si el alcohol no es una opción?

Hay ocasiones en la que el alcohol no es una opción y las pocas alternativas que aparecen no siempre se adaptan a todos los paladares o exigencias, entonces, ¿Qué beber cuando no se puede beber alcohol? La respuesta es Seedlip, un destilado sin alcohol elaborado con los mismos procesos que la ginebra que se puede encontrar aquí .

Contacto

Nombre contacto: Sandra

Teléfono de contacto: 935930740