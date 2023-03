Mail Boxes Etc. presenta innovaciones en logística para e-commerce en el eShow Barcelona 2023

Mail Boxes Etc. asistirá al E-show. - Mail Boxes Etc.

Barcelona, 6 de marzo de 2023.

Mail Boxes Etc. estará presente en el eShow Barcelona 2023, el evento más importante de eCommerce, Digital Marketing, Martech y Big Data & AI en su 40ª Edición. Los días 7 y 8 de marzo, la Fira de Barcelona acogerá a más de más de 8000 profesionales del sector para mostrar las últimas tendencias y soluciones

Durante el evento, Mail Boxes Etc. presentará sus últimas soluciones en logística para el e-commerce. En especial, dos nuevos productos, MBE eShip plug-in y MBE eShip Web, que permiten a las empresas una gestión eficiente y efectiva de los envíos de sus tiendas online:



• Con MBE eShip Plugin, las empresas de e-commerce tendrán a su disposición una herramienta automatizada que integra los principales CMS y conecta las tiendas online con los sistemas de envío de Mail Boxes Etc. Esta solución permite una gestión integral del proceso logístico tras la venta, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los negocios, al mismo tiempo que garantiza una entrega rápida y eficaz a los clientes.



• MBE eShip Web, por otro lado, permite a las empresas la gestión de múltiples couriers en una sola herramienta, conectando más de 25 marketplaces y plataformas e-commerce en un solo lugar. Esta solución es ideal para empresas que venden a través de múltiples plataformas y quieren tener todo bajo control en un solo lugar.



Mail Boxes Etc. es conocido por su amplia experiencia en la logística y ha estado trabajando en ofrecer soluciones a las necesidades logísticas que implica la digitalización de las empresas. Por ello, estos nuevos productos son una opción fácil y centralizada para todas las tiendas online, permitiéndo a estas centrarse en el núcleo de su negocio y dejar la logística en manos de expertos.



Además de presentar sus soluciones en el evento, Mail Boxes Etc. también ofrecerá ponencias relacionadas con la logística y los casos de éxito en el Prestashop Village, un espacio donde se expondrán soluciones de la marca filial de MBE Worldwide y donde se hablará del presente y futuro del sector. Estas ponencias estarán centradas en la logística de última milla y la optimización de la logística en un e-commerce.



Mail Boxes Etc. sigue innovando para ofrecer soluciones logísticas de calidad a sus clientes, y su presencia en el eShow Barcelona 2023 es una oportunidad única para conocer estas novedades y tendencias del mercado.







