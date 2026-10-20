Maite Casademunt revela en 'Con Nombre Propio' las claves para impulsar una marca en un mercado competitivo

Maite Casademunt revela en 'Con Nombre Propio' las claves para seguir haciendo crecer una marca en un mercado muy competitivo - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La presidenta y directora creativa de Lola Casademunt conversa con Núria Tomás sobre moda, familia y la importancia de creer que todo es posible.

Una entrevista personal sobre el camino que la llevó de los complementos a la moda y sobre una manera de entender el éxito basada en disfrutar del camino.

Barcelona, 20 de octubre de 2026 – Maite Casademunt habla en ‘Con Nombre Propio’ desde un lugar poco habitual: más allá de la empresaria y directora creativa de Lola Casademunt. En el quinto episodio del espacio impulsado por Núria Tomás, comparte la historia que hay detrás de una trayectoria marcada por la ilusión, la ambición y una manera de entender la vida en la que los límites están, muchas veces, en uno mismo.

“He sido una soñadora nata y siempre me ha gustado pensar que todo es posible...”

Durante la conversación repasa algunos de los momentos que han marcado su recorrido profesional y personal. Una actitud que, asegura, ha sido clave para atreverse a imaginar nuevos caminos y convertirlos en realidad.

La moda ocupa un lugar central en esa historia. Para Maite, no es únicamente una cuestión estética, sino una forma de expresión y una herramienta para sentirse bien con una misma. “La moda es una manera de expresarte sin hablar”, explica. Una visión que también ha trasladado a Lola Casademunt, una marca con una personalidad propia y dirigida a mujeres que buscan diferenciarse y encontrar en la moda una forma de mostrar quiénes son.

Esa búsqueda de algo diferente también ha marcado la evolución de la compañía. La presidente y directora creativa recuerda cómo, frente a una visión más calmada y tradicional de su madre, ella aportó una mirada más transgresora que terminó impulsando el paso de la firma de complementos a la moda.

Ese cambio supuso también el comienzo de una nueva etapa en la que ella empezó a construir su propia identidad dentro de la historia familiar. Durante años, estuvo al lado de su madre y vivió de primera mano la evolución de la compañía. “Yo siempre he sido la hija de Lola Casademunt y siempre lo seré”, reconoce. Sin embargo, fue con la creación de la línea ‘Lola Casademunt by Maite’ cuando comenzó a aparecer también su propia identidad creativa vinculada a la marca.

“Yo he vivido todo con mi madre menos cuando la fundó y creó la mercería, pero cuando empieza la evolución comercial yo ya estaba ahí. Siento que he estado en primera línea siempre”, explica la directora creativa.

Una experiencia que define como la mejor formación que podía haber tenido: “Estar a su lado ha sido la mejor carrera que he podido tener”.

Durante la entrevista también habla de las personas que han acompañado su recorrido y de la importancia de profesionalizar una empresa familiar para seguir creciendo. En este camino, destaca especialmente el papel de su marido, que ha estado siempre detrás de sus decisiones y que la animó a rodearse de profesionales y a construir una estructura más sólida para la compañía. “Quiero rodearme de gente que sea mejor que yo y crezcamos juntos. Cuando juntas a los mejores de cada departamento te vuelves imparable”, afirma.

Su manera de entender el crecimiento empresarial pasa también por no dejar de cuestionarse lo conseguido. “No te relajes, porque en cualquier momento te pasa por al lado la competencia”, explica. Una filosofía basada en seguir aprendiendo, buscar cómo hacer mejor las cosas y entender que el camino forma parte del propio éxito.

Porque para Maite Casademunt, el valor de construir una empresa va mucho más allá de la recompensa económica. “Yo disfruto del camino, porque la empresa me está dando vivencias que no me puede dar el dinero”, explica. Conocer personas, vivir nuevas experiencias y seguir descubriendo oportunidades forman parte de una manera de entender su trayectoria que resume en una expresión que ha hecho suya: ‘Living the dream’.

Con este nuevo episodio, ‘Con Nombre Propio’ continúa dando voz a empresarias, directivas y referentes de distintos ámbitos para descubrir las experiencias, decisiones y aprendizajes que hay detrás de sus trayectorias. Un espacio impulsado por Núria Tomás que pone el foco en la persona que hay detrás del nombre y en las historias que han contribuido a construir su propio camino.

El quinto episodio de ‘Con Nombre Propio’, ya está disponible en los canales oficiales del proyecto.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Núria Tomás

Núria Tomás es consejera delegada de Enrique Tomás y una de las figuras clave en la evolución estratégica de la compañía en los últimos años. Formada en el entorno de la empresa familiar, ha crecido vinculada al mundo del jamón ibérico y al conocimiento del producto, incorporando una visión contemporánea de marca, comunicación y posicionamiento internacional.

Desde su rol directivo, Núria impulsa proyectos que amplían el alcance cultural y reputacional de la marca, conectando la tradición gastronómica con nuevas formas de comunicación y liderazgo. Su trabajo se centra en fortalecer la identidad de Enrique Tomás, potenciar su presencia global y desarrollar iniciativas que aporten valor más allá del producto.

Además de su papel en la compañía, Núria Tomás desarrolla su actividad como empresaria en otros proyectos vinculados al mundo de la comunicación, la estrategia de marca y el posicionamiento empresarial, acompañando a distintas compañías en la construcción de su identidad y narrativa.

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