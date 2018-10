COMUNICADO: El Museo del Rock de Barcelona a subasta en setdart.com

Publicado 04/10/2018 15:02:24 CET

Todos los miércoles desde octubre hasta enero Setdart.com presenta en subasta la colección de memorabilia del conocido periodista musical Jordi Tardà, una de la más importantes colecciones sobre el mundo del rock en Europa, integrada por más de 6.000 piezas que en su día fueron el motivo de la creación del Museo del Rock en Barcelona y que estuvieron expuestas en dicho museo hasta su cierre en 2012

Las piezas pueden verse expuestas en el portal web y en las Salas de Setdart en Barcelona, Madrid y Valencia.

(Presentación el Martes 16 de octubre en Setdart Barcelona)

La casa de subastas española Setdart.com subasta la colección de Memorabilia del conocido periodista y promotor musical Jordi Tardà, una de las colecciones más importantes de Europa de la historia del Rock, integrada por más de 6.000 piezas.

La viuda del carismático promotor y periodista musical ha decidido poner a la venta los objetos que fueron motivo de la creación del Museo del Rock a través de la casa de subastas online, Setdart.com., que irá anunciando semana tras semana las piezas que van saliendo a subasta.

Es una excelente oportunidad para adquirir objetos de las grandes leyendas del Rock como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Eric Clapton, Queen, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Madonna, Guns and Roses, ACDC, U2, Metallica, ThePolice, DireStraits, Elton John, Oasis o Aerosmith, personajes con los que el afamado coleccionista tuvo la oportunidad de relacionarse personalmente debido a su profesión y su pasión por el Rock. Todas las míticas bandas del rock que actuaron en Barcelona durante casi 30 años, pasaron por la emisora de Cataluña Radio para ser entrevistados en un particular cara a cara con Jordi Tardà que frecuentaba los backstage de los conciertos y compartía giras históricas con los grandes.

Su faceta de coleccionista se evidenció cuando se creo el Museo del Rock de Barcelona con las piezas de su colección y que ahora se subastan en la mencionada casa de subastas todos los miércoles a partir del 17 de octubre hasta agotar la colección.

En la subasta se pueden encontrar piezas de merchadising y edición limitada, con precios muy asequibles, hasta piezas para grandes coleccionistas como el teclado Yamaha y un radio cassette propiedad de John Lennon y Yoko Ono o el vestido que Madonna utilizo en la gira en la gira “The Virgin Tour”, ambos acompañados de certificado de autenticidad. Otra pieza a destacar por su volumen es “Algie”, el cerdo volador hinchable que Pink Floyd utilizó en su gira “Animals” y otra, por su curiosidad, la tarjeta de crédito cortada por la mitad que Mick Jagger dejó en un resturante de Barcelona al no poder pagar la cuenta porque estaba caducada.

Acceso a subasta

Acceso al catálogo de Memorabilia

Contacto

Nombre contacto: Enric Esteban

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 935489594