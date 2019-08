Neutrino Energy, La Investigación De La Energía Neutrinovoltaica

Publicado 19/08/2019 10:09:05 CET

Neutrino Energy, la revelación mundial que recientemente fue considerada por la mayoría como imposible técnica y físicamente, ahora está comenzando

Tanto el investigador canadiense Arthur Mc Donald como el japonés Takaaki Kajota lograron, independientemente uno del otro, demostrar que los neutrinos tienen masa. Esto se logró a través de sistemas de medición desarrollados recientemente que han confirmado claramente que hay masa en los neutrinos. Hasta entonces, los neutrinos, presentes en casi todos los temas de la comunidad científica, se consideraban sin masa. Estas conclusiones correspondían al modelo estándar de la física de partículas. Aunque hubo extensiones de este modelo, lo que demostró que los neutrinos poseían masa, pero su detección fue muy complicada debido a las débiles interacciones de los neutrinos con la materia.

Casi nadie se percató en la ceremonia del Premio Nobel del 2015 de la trascendencia que tiene para la humanidad este descubrimiento por parte de los dos físicos.

Los neutrinos alcanzan continuamente el planeta en forma de una corriente de partículas de alta energía. Sin embargo, dado que estas partículas no pueden verse en contraste con la radiación solar, el flujo constante de las mismas no se percibe. Será la fuente de energía del futuro, según lo publicado recientemente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. No en vano, los neutrinos son inagotables, puesto que están siempre presentes en todas partes.

Incluso aquellos que nunca han entendido realmente la teoría de la relatividad de Einstein conocen la famosa fórmula e = mc².

Básicamente dice que cada masa en movimiento contiene energía. Durante años esta energía se ha podido detectar experimentalmente. Sin embargo, muchos físicos dudaban de ello a pesar de los resultados medibles. De hecho, consideraron que esto era teóricamente imposible, y cualquiera que afirmara lo contrario no era tomado en serio. Ahora, sin embargo, cada vez hay más reformulaciones, como lo demuestran las publicaciones recientes de la comunidad científica.

Si se imagina una célula solar que no funciona con luz, pero con un espectro invisible de radiación, se estará acercando mucho a las posibilidades futuras.

La principal diferencia es que esta célula de Neutrino funciona plenamente incluso en la oscuridad. En lugar de capturar de forma costosa la radiación solar, la energía cinética de la corriente de partículas se transforma en energía eléctrica. Esto ofrecerá grandes oportunidades para el futuro.

Los denominados convertidores de neutrinos no dependen de la irradiación de luz. Pueden convertir el espectro de radiación invisible en energía durante las 24 horas del día y los 365 días del año en cualquier parte del mundo. Por su puesto, en las próximas décadas esto conducirá a una enorme revolución en los mercados de energía, así como en la industria y en la economía. Muchas de las industrias actuales cambiarán o desaparecerán por completo, mientras que muchas otras nuevas aparecerán en escena con un gran potencial.

NEUTRINO Deutschland GmbH es una filial de la compañía estadounidense Neutrino Inc., dirigida por el matemático Holger Thorsten Schubart.

El equipo está trabajando con universidades e investigadores internacionales de todo el mundo en el desarrollo de los primeros dispositivos técnicos que convierten la energía de la radiación en electricidad y la hacen útil para la vida cotidiana.

Uno de los objetivos es abastecer de energía a los pequeños electrodomésticos, como los dispositivos móviles. Sus baterías se recargarán en cualquier lugar de forma inalámbrica a través de una celda de energía Neutrino. El siguiente paso es la electromovilidad, puesto que si a los conductores de los vehículos se les libera de los largos periodos de espera en la estaciones de carga, la aceptación de la población aumentaría notablemente. Este concepto ya tiene un nombre; la nueva marca alemana de automóviles se llama PI. Lleva el sómbolo "pi", puesto que es un número bajo un círculo infinito. 3.1415927... expresado matemáticamente.

El último paso, que supondrá años de duro trabajo, es lograr el suministro de hogares por completo utilizando la tecnología Neutrino. La idea es descentralizar tanto la energía como el calor a través de cubos de energía de neutrinos. Esto no solo suprimiría la necesidad de calentadores de gas y de petróleo perjudiciales para el medioambiente, sino que, además, la electricidad ya no tendría que transportarse a largas distancias. Esto supone prescindir de redes eléctricas antiestéticas, además de evitar pérdidas de energía durante el transporte. Las demandas más exigentes de energía podrían ser suministradas por baterías que actúan como amortiguadores.

Como ha demostrado Einstein, la masa en movimiento también significa energía

La corriente cósmica de partículas ofrece a la humanidad una oportunidad única para evitar conflictos geopolíticos, incluyendo las guerras motivadas por los últimos combustibles fósiles. Esta nueva tecnología permite un suministro de energía ecológico y equitativo en todas las regiones del mundo. Los problemas causados por la quema de combustibles fósiles en el planeta pueden ser, finalmente, cosa del pasado, sin sacrificar la comodidad. Todo podría cambiar radicalmente en las próximas décadas para los hijos y nietos. Esto hará que el mundo sea políticamente más estable, más seguro y más habitable.

¿Es esta una visión hermosa o se puede lograr crear una nueva realidad a partir de ella? Eso depende de las personas. Se tiene la posibilidad de utilizar los últimos conocimientos científicos en beneficio de todos o rechazarlos en beneficio de unos pocos.

Ya lo dijo Galileo Galilei: "Quien no sabe la verdad es un tonto. Cualquiera que la conozca y diga mentiras es un criminal".

Ahora la política está en un momento decisivo. Debe ser la encargada de encauzar estos nuevos avances. ¡Mañana podría der demasiado tarde!

Fuente: Ciencia para la Innovación, Protección del Futuro del Medioambiente, "Damos luz" Fundación i.G y NEUTRINO Energy-Group: www.neutrino-energy.com, Consejo Asesor Científico, Equipo Científico de Física de Neutrino High Energy, Proyecto Neutrino Energy brain-pool USA.

