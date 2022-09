La nueva caldera de diseño de Bosch se cuela en la casa de Bertín Osborne

(Información remitida por la empresa firmante)

Bertín Osborne protagoniza un housetour por su casa mostrando cómo esta nueva caldera se posiciona como un nuevo elemento de diseño y decoración del que presumir en el hogar. La campaña forma parte de la estrategia a nivel global de Bosch Termotecnia a través de la cual los nuevos productos en calderas, controladores, bombas de calor y aire acondicionado se lanzan al mercado con la marca Bosch, abriendo así una nueva etapa para diseñar los productos del futuro, ahora más eficientes y conectados que nunca.

Desde siempre, la calefacción ha sido uno de los pilares fundamentales para garantizar el confort y el bienestar en el hogar. Sin embargo, las calderas siempre se han visto trabajando desde la sombra, siendo un elemento a esconder tras un armario o situado en el recoveco menos visible de la casa.



Una realidad que Bosch viene a cambiar con su nueva caldera Condens 8700i W, que ofrece un diseño atractivo e innovador y que llega para revolucionar el sector de la calefacción, situando a estos equipos como un elemento destacado en la decoración del hogar.



En este sentido, Bertín Osborne ha protagonizado un ‘housetour’ por su casa mostrando cómo esta nueva caldera de Bosch se integra a la perfección con el diseño de su hogar. El vídeo que puede verse tanto en las redes sociales del presentador, como en los canales de la marca, muestra cómo el bienestar, el confort y el diseño pueden ir de la mano.



En palabras de Bertín, "me parece revolucionario cómo este objeto que antes era algo que escondías, se haya convertido en algo que enseñar y de lo que presumir. Su diseño elegante y exclusivo y su frontal en cristal negro se integra completamente en mi cocina". El presentador ha recordado que para él la cocina es el corazón de la casa. "Ya no se trata de un espacio donde cocinar o comer, para mí es un lugar donde estar con los tuyos, disfrutar de su compañía. Y por eso el diseño, la innovación y la tecnología deben estar presentes, para hacerla más confortable, fácil de usar y atractiva".



Y es que la nueva caldera Condens 8700i W de Bosch no sólo destaca por su diseño, sino que además lleva incorporada conectividad wifi para poder ser controlada desde cualquier lugar, incluso fuera del hogar, y una pantalla a color con botones táctiles muy intuitivos para hacer más sencillo su control. Sin olvidar su eficiencia que hace de ella un equipo sostenible con el que proteger el medio ambiente.



La nueva casa de Bertín también cuenta con el nuevo controlador inteligente Bosch Easy Control CT 200 con conexión vía WiFi o radiofrecuencia. Un dispositivo con un diseño minimalista de fácil e intuitivo manejo que ofrece una mayor eficiencia al hogar sin cables y sin necesidad de sonda exterior.



Por su parte, Alicia Escudero, directora de marketing de Bosch Termotecnia explica que "desde Bosch llevamos años trabajando para diseñar productos de calidad innovadores, tecnológicos y más eficientes que nunca. Ahora, con esta nueva gama de calefacción bajo la marca Bosch llegamos para liderar el mercado del internet de las cosas en hogares conectados para hacer más fácil el día a día de los consumidores".



Lo último de Junkers ya es Bosch

La campaña forma parte de una estrategia a nivel global donde las nuevas calderas, controladores, bombas de calor y aire acondicionado se lanzan con marca Bosch, abriendo así una nueva etapa en el sector residencial dentro del área de Termotecnia que asienta la combinación de la gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch para diseñar los productos de futuro, ahora más eficientes y conectados que nunca.



Este cambio de marca supone situar a Bosch como líder del mercado del internet de las cosas en hogares conectados, sumando el área de calefacción y climatización residencial al resto de divisiones en las que ya es referencia con productos que hacen más fácil el día a día de las personas en el hogar, como: electrodomésticos, herramientas eléctricas, tecnología de seguridad o gestión energética.



Así, como respuesta a los nuevos retos derivados de la digitalización de la industria y de un mercado cada vez más competitivo y cambiante, la última tecnología para el hogar en calefacción y climatización pasa a comercializarse en España bajo una sola marca, Bosch.







