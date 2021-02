La nueva novela de Sabela Balsa: 'Los insectos también tienen corazón'

Una novela de ficción romántico-erótica intimista sobre el desencanto del desamor, los sentimientos de frustración y emociones silenciadas que van de la mano de ciertos tipos de relaciones con un enfoque optimista y apasionante. Disponible tanto en formato de eBook y tapa blanda en los idiomas español e inglés a partir del 15 de febrero de 2021. Más información en la página web de la autora: www.sabelabalsa.com

Los insectos también tienen corazón pertenece al género de novela contemporánea de ficción romántica erótica (women’s fiction / chick lit).



Una historia intimista que no dejará indiferentes a quienes se hayan sentido en alguna ocasión bajo el desalentador peso de un corazón roto. Su protagonista, Julia, se atreve a poner voz a los pensamientos y sentimientos que la mayoría ha sentido en alguna ocasión, pero no se ha atrevido a mencionar.



Un cautivador relato inspiracional como ruta de desarrollo personal para sobrellevar el desgarro de un corazón roto. La confirmación de que por mucho que se intente planificar todo lo que se quiera, son aquellos eventos imposibles de prever los que conforman la majestuosidad de una vida.



Sinopsis

Tras su último desengaño amoroso Julia decide no esperar más por su media naranja y, en su lugar, comerse las mandarinas.



Entre tanto, Vanesa y Georg habitan en polos opuestos de la traición, mientras un amor no correspondido consume a fuego lento tanto a Lucía como a Imanol.



Una intrigante quimera de pasiones que comienza con la inmersión en el nada convencional universo emocional de Julia.



Sobre la autora

Sabela Balsa nació en el Cantón alemán de Suiza, siendo hija de padres emigrantes, pero se crio en Galicia. Se ha especializado en psicología organizacional y cuenta con más de una década de experiencia en comunicación corporativa. Su curiosidad por diferentes culturas y afinidad por los idiomas la han llevado a trabajar en diferentes disciplinas inicialmente en el Reino Unido, Australia, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, además de en España.



La lectura y la escritura son dos de sus grandes pasiones. Desde hace unos años disfruta plasmando en papel las voces, pensamientos y aspiraciones más insospechadas de sus personajes en novelas contemporáneas de ficción.



Booktrailer

Disponible en www.sabelabalsa.com



Oferta de lanzamiento

Hasta el 15 de febrero será posible adquirir el formato eBook a mitad de precio (tanto la versión en español como en inglés).







Contacto

Nombre contacto: Sabela Balsa

Descripción contacto: www.sabelabalsa.com

Teléfono de contacto: +34910815002