Nueve investigadores de la UIC, entre los más influyentes del mundo

Investigadores de la UIC figuran un año más entre los más influyentes del mundo - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Un año más, investigadores de distintos departamentos de la UIC han sido incluidos en el prestigioso Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists de la Universidad de Stanford, que reúne a científicos de 22 áreas distintas

Barcelona, 14 de octubre de 2026.- Un total de nueve investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) forman parte este año del prestigioso Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists elaborado por la Universidad de Standford.

El ranking, que se publica en la revista Elsevier, ha sido elaborado a partir de diversos parámetros, como el número de publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría o un indicador compuesto (score), y cerca de 900 de los seleccionados, entre los cuales se encuentran los investigadores de la UIC, son españoles.

Los resultados se recogen en dos listados diferentes. El primero reúne a las personas más citadas a lo largo de 2025 y en él figuran investigadores y docentes pertenecientes a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Facultad de Odontología y a UIC Barcelona School of Architecture.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud está presente en este ranking con el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad, Román Pérez; así como con dos investigadores y docentes del departamento de Medicina. Se trata del dermatólogo Ramon Grimalt, que se mantiene un año más en el ranking, y la especialista del área de endocrinología Elena Valassi.

Por parte de la Facultad de Odontología figuran en el ranking el catedrático y responsable del área de Periodoncia, José Nart; el catedrático y responsable del área de Cirugía Oral y Maxilofacial, Federico Hernández-Alfaro; el profesor e investigador del área de Periodoncia Alberto Monje; el investigador y profesor del departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial Jordi Gargallo y el profesor y director del Máster Europeo de Endodoncia, Francesc Abella.

En el ranking también se ha incluido un año más al investigador Lorenzo Chelleri, docente de la UIC Barcelona School of Architecture, director del Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Resiliencia Urbana y director del Instituto JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places).

La UIC también está presente en el listado elaborado por la Universidad de Stanford que reconoce a los investigadores con una carrera investigadora de impacto en su ámbito de trabajo. Concretamente, el listado incluye a Federico Hernández-Alfaro, Ramon Grimalt, Alberto Monje y Lorenzo Chelleri.

Sobre la UIC

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a

ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional. Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión. Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global. Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

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