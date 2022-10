OK Mobility lanza la Suscripción Next Level, un revolucionario servicio de multi-movilidad y multidestino

(Información remitida por la empresa firmante)

En solo tres clics los clientes pueden realizar a través de la web o la APP de la empresa de movilidad global un contrato de suscripción con disponibilidad inmediata de vehículos, con todo incluido, personalizado y sin endeudamiento

OK Mobility ha lanzado la Suscripción Next Level, un nuevo y revolucionario servicio de movilidad bajo suscripción que ofrece a sus clientes conjugar, a través de un proceso sencillo y 100% online, la multi-movilidad y el multidestino. En tan solo tres clics, bien a través de la web o la APP de OK Mobility, los usuarios pueden realizar su contrato de suscripción con disponibilidad inmediata del vehículo.



En concreto, este nuevo servicio permite a los clientes de la empresa de movilidad global disfrutar del vehículo que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento, ya sea coche, moto o vehículo de carga; para un periodo de 3, 6 o 12 meses; con todo incluido; sin depositar franquicia ni fianza y sin ningún tipo de endeudamiento por parte del usuario.



Además, al contratar el servicio, los clientes obtienen días de movilidad gratis con OK Mobility a través de la Mobility Wallet, una cartera virtual que permite acumular hasta 30 días de movilidad (dependiendo del periodo de suscripción contratado) para que, además del vehículo al que se suscriban, puedan disfrutar de otro vehículo, fuera de su lugar de residencia habitual, como puede ser para unas vacaciones, en cualquiera de las más de 50 OK Stores con las que la compañía cuenta en las principales ciudades de 10 países de Europa.



El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, celebra el lanzamiento de lo que denomina la verdadera suscripción. "Lanzamos al mercado un producto totalmente revolucionario. Hasta ahora, el concepto suscripción se ha venido utilizando de una manera abusiva para hablar de productos que no son otra cosa que alquileres. En OK, llevamos tiempo analizando y trabajando para ofrecer lo que consideramos la verdadera suscripción. Y ahora, sí podemos asegurar que, al contratar nuestro servicio, nuestros clientes obtienen un servicio de movilidad y no un alquiler ligado a una matrícula de un coche. Les ofrecemos multi-movilidad y multidestino, un servicio en el que conviven, al mismo tiempo diferentes tipos de movilidad, que el usuario podrá disfrutar en todos los destinos donde estamos presentes. Y todo de una forma ágil, sencilla y personalizada".



"Además", asegura Ktiri, "en nuestro propósito de fomentar una movilidad sostenible, con el servicio de suscripción damos acceso a nuestros clientes a una amplia oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables que permiten disfrutar de los últimos modelos del mercado siendo a la vez más respetuosos con el entorno".



Ya es posible contratar el servicio de Suscripción Next Level a través de okmobility.com.







