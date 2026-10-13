Origen España alcanza los 100 socios con la DOP Oliva de Mallorca y la DOP Aceite de Mallorca

Origen España alcanza los 100 asociados con la incorporación de la DOP Oliva de Mallorca y la DOP Aceite de Mallorca - DOP Oliva de Mallorca- DOP Aceite de Mallorca

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha expresado que “supone un honor contar con el apoyo de un centenar de DOP e IGP que trabajan en la defensa y promoción de los productos con calidad diferenciada y en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales”

El presidente de la DOP Oliva de Mallorca, Andreu Oliver: “Tras dar a conocer la marca a nivel local, el próximo objetivo es difundirla en el resto del país y a nivel exterior, apoyado por Origen España”

El presidente de la DOP Aceite de Mallorca, Joan Mayol: “Hay que conseguir que el trabajo, desde el campo hasta la almazara, sea retribuido de forma justa, sólo así se puede mantener una tradición de generaciones y preservar el patrimonio agrícola y ambiental”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2026. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha alcanzado los 100 asociados tras incorporar a las Denominaciones de Origen Protegidas Oliva de Mallorca/Aceituna de Mallorca y Oli de Mallorca/Aceite de Mallorca a la entidad. Una cifra que supone un hito en la trayectoria de la asociación y refuerza su papel como entidad representativa de las Indicaciones Geográficas (IIGG) agroalimentarias españolas.

Fundada en el año 2008, la entidad emprendió su labor con tres socios, y ha mantenido un crecimiento sostenido desde entonces. En este sentido, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha expresado que “supone un honor contar con el apoyo y el compromiso de un centenar de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que trabajan de la mano en la defensa, promoción y difusión de los productos con calidad diferenciada e identitarios del territorio y, por tanto, en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del país.”

Con 100 miembros, la asociación se posiciona como una gran embajadora de la despensa española, integrada por todo tipo de productos, todos ellos identificados con el sello de calidad diferenciada DOP e IGP. Alimentos y bebidas vinculados a un origen geográfico concreto, que les dota de unas características únicas y les ha llevado a ocupar un lugar destacado en el patrimonio gastronómico nacional.

Una singularidad y reputación que comparten los dos nuevos socios: la DOP Oliva de Mallorca y Aceite de Mallorca. “Las IIGG mallorquinas son grandes ejemplos de la defensa de un modelo de producción artesanal, que es fruto de una tradición de siglos y de las condiciones medioambientales del paisaje en el que, históricamente, se ha desarrollado su producción”, ha indicado Pacheco.

DOP Oli de Mallorca/Aceite de Mallorca: recuperar una tradición

La Denominación de Origen Protegida Aceite de Mallorca trabaja desde hace casi 25 años en la protección y difusión de este producto típico de la isla balear. Se incorporó al registro oficial de Denominaciones de Origen de la Unión Europea en el año 2002 con un objetivo claro: mantener una tradición que forma parte de la esencia de este territorio.

Históricamente, su producción ha sido un elemento fundamental para la economía y la sociedad isleña. Entre los siglos XVIII y XIX, constituía una industria que empleaba a miles de personas durante el invierno y servía de base para la elaboración de otros bienes de consumo como el jabón. Una intensa actividad comercial que experimentó una caída severa durante el siglo XX. Sin embargo, desde la creación de la DOP, la elaboración de aceite de oliva en Mallorca ha vivido una importante recuperación, tanto en calidad como en rentabilidad.

Así, el presidente de la DOP Aceite de Mallorca, Joan Mayol, ha valorado que “el balance de estos años de trabajo es totalmente positivo. El sello de calidad ampara a la mayor parte de los olivares productivos, ha permitido la recuperación de plantaciones en el llano de la isla y ha implicado la innovación en los procesos de elaboración, lo cual ha permitido abrir importantes mercados en el exterior.”

En la actualidad, la producción del Aceite de Mallorca cubre más de 3.600 hectáreas y 500.000 olivos, e involucra a 11 almazaras, 19 empresas envasadoras y cerca de 800 olivicultores. Tras lograr un reconocimiento cada vez mayor del producto amparado, el principal reto que afronta el sector es el de asegurar la rentabilidad del mismo.

“Hay que conseguir que el trabajo, desde el campo hasta la almazara, sea retribuido de forma justa, sólo así se puede mantener una tradición de generaciones y preservar el patrimonio agrícola y ambiental que hace posible este aceite”, ha explicado Mayol.

Un desafío que la DOP busca afrontar de la mano de Origen España y de las Indicaciones Geográficas que, a través de la entidad, colaboran para salvaguardar los intereses de los profesionales implicados en la elaboración de estos productos. El presidente de la asociación, Ángel Pacheco, insiste en la importancia de “contar con una red de apoyo que conecte a las Denominaciones de Origen con las autoridades competentes y eduque a los consumidores en el valor de los sellos DOP e IGP.”

DOP Oliva de Mallorca/Aceituna de Mallorca: el valor de preservar el paisaje

En el año 2014, la Comisión Europea inscribió formalmente a la DOP Oliva de Mallorca en su registro oficial de Denominaciones de Origen. Desde entonces, la entidad certifica la calidad y el origen de las aceitunas producidas en olivos de la variedad mallorquina. Tras más de una década de trabajo, el presidente de la DOP Oliva de Mallorca, Andreu Oliver, ha considerado que “conseguir el sello para la aceituna de mesa fue el paso más importante para la conservación del producto, producido en su mayor parte en el paraje protegido por la UNESCO de la Sierra de Tramuntana.”

La auténtica aceituna de Mallorca se cultiva en los bancales de las montañas, donde todas las labores deben realizarse a mano, ante la imposibilidad de introducir maquinaria pesada. La creación del sello de calidad y la consecuente puesta en valor del producto amparado han permitido asegurar la rentabilidad de este modelo de producción y la conservación del paisaje mallorquín.

“Se trata de una aceituna que crece en árboles centenarios e incluso milenarios, se cosecha de forma tradicional y solo se presenta al consumidor elaborado mediante recetas antiguas. Al probarlo se está degustando un producto idéntico al que consumían nuestros abuelos, y cuya producción ha permitido la supervivencia del paisaje autóctono y la prevención de incendios derivados del abandono de las fincas”, ha asegurado Oliver.

Con cerca de 70.000 olivos y 500 hectáreas, la DOP Aceituna de Mallorca se une al centenar de DOP e IGP que integran Origen España. “Tras dar a conocer la marca a nivel local, el próximo objetivo es difundirla en el resto del país y a nivel exterior, apoyado por Origen España y los socios que contribuyen a promocionar los productos de calidad diferenciada y la labor de las IIGG en el territorio”, ha concluido el presidente de la DOP.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 100 asociados y una representatividad del 81,75% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.840 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas.

Para más información: ORIGEN ESPAÑA

Contacto de prensa:

Rebeca Vázquez Poza

Coordinadora General de ORIGEN ESPAÑA

gestion@origenespana.es

663 07 52 68

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Martín Mora- martinmora@europapress.es

Silvia Mullor- silviamullor@europapress.es

Virginia García- virginigarcia@europapress.es