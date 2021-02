Perito Judicial Group, le confía a GOWtech la mayor Transformación Digital de peritaciones de España

Perito Judicial Group se ha asociado con GOWtech para que le gestione el proceso de la Transformación Digital en todos los sectores de su empresa, bajo el lema "innovar o morir"

Perito Judicial GROUP es una empresa que nació de la crisis del 2008. Su principal función es ayudar a particulares, abogados y empresas a conseguir peritos judiciales que se adapten a cada caso, el mejor precio.



Los peritos judiciales son profesionales con posesión de un título o formación habilitante específica, que aportan un testimonio de valor en un juicio. Se trata de grandes comunicadores. Así, su aportación puede ser un ingrediente crucial para ganar un juicio, a través de un lenguaje cotidiano pero sin perder contundencia y rigurosidad.



En su último proyecto, PJGROUP ha invertido en su negocio más del 30% de su presupuesto en I+D+I, para mejorar su tecnología digital. Para ello, ha contado con la ayuda de su socio tecnológico, GOWtech, en el proceso de la Transformación Digital, usando una metodología Lean.



La empresa GOWtech, a través de esta Transformación Digital, ofrece una solución completa y a medida, definiendo e implantando la estrategia tecnológica digital que debe adoptar la empresa para el correcto desarrollo y uso de las tecnologías. Para ello, realiza un estudio de los recursos y planifica el proceso de negocio, desarrolla a medida el software web, inteligente y escalable empleando un proceso evolutivo de definición, implantación y evaluación e introduce una cultura digital en todos los empleados.



Premio a la mejor startup del año



Gracias a esta nueva adaptación, la compañía ha sido recientemente galardona como la mejor startup del año, por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región (AJE) y Bankia.



Su fundador, Gonzalo Monteagudo, se ha mostrado muy ilusionado, ya que, en sus propias palabras, "no viene nada mal en estos tiempos de pandemia, el respaldo de un premio como mejor startup del año en tu tierra".



Monteagudo era arquitecto pero la crisis de 2008, que golpeó con fuerza al sector inmobiliario, le obligó a reinventarse. Entonces empezó a ofrecer un servicio que le permitiera trabajar sin tener una oficina en la que desarrollar su trabajo. De ahí nació la empresa de peritos judiciales que hoy se posiciona como de las más competentes de España.



Además, Monteagudo también ha afirmado que este premio "es un impulso para la empresa. Tanto a nivel de medios como empresarial. Todas las startups partimos con esa deficiencia de crédito por ser desconocidas. Este tipo de reconocimientos hablan por ti más de lo que tú podrías hacer en un momento dado".



"Somos una plataforma multidisciplinar, del ámbito pericial en el que realizamos informes periciales de manera integral. Tanto por localización como por ámbito de trabajo. Esa es nuestra diferenciación”, añade el fundador de Perito Judicial.



El fundador de la galardonada startup tiene muy claro que la digitalización de su plataforma es un elemento positivo, que le ayuda a poder competir con polos empresariales más potentes, como Madrid o Barcelona. Según Gonzalo Monteagudo, JPGroup no ha tenido que "romper ninguna barrera", sino que el hecho de trabajar a distancia no les ha perjudicado necesariamente. “Al trabajar por internet, los principales clientes los tenemos en Madrid, Barcelona y Murcia, en este orden. Si haces un buen trabajo apareces en cualquier lado”, afirma.



GOWtech como aliado en su Transformación Digital

Con la ayuda de GOWtech en su proyecto de Transformación Digital, la empresa busca instituir una cultura digital para todas las personas que formen parte de ella. Además, apostar por tener una fuerte base tecnológica les permite también disponer de la resiliencia necesaria para poder hacer frente a obstáculos y aprovechar en convertirlos en oportunidades.



En resumen, su meta en este proyecto es poder trabajar con evoluciones continuas en ciclos cortos para detectar cuanto antes las correcciones que deban realizarse.



El resultado de este proyecto, el proceso continuo y la contribución de todos es la plataforma WebSaaS Omnicanal de Peritaciones única en el mercado, alojada en la nube y accesible vía web, utilizable desde ordenadores y dispositivos móviles, desarrollada desde cero y destinada a llevar la gestión integral de las periciales. Es 100% escalable y diseñada con el fin de captar y crear clientes desde distintos portales y por diferentes medios.



Con su ayuda, la plataforma ofrece un acceso a los clientes para el control de sus expedientes y un chat interno propio por expediente para comunicarse con Perito Judicial GROUP y los colaboradores (peritos y abogados).



La nueva plataforma tendrá la funcionalidad que dispone actualmente las aplicaciones independientes con la mejora de estar todo completamente integrado, sin duplicidad de datos, mayor flexibilidad de modificación de datos, automatización de tareas, mejora visual, reducción de tiempo en la búsqueda de registros y apoyo para la toma de decisiones, mejorando la experiencia del usuario.



De este modo, afectará favorablemente mejorando la experiencia del cliente, en las ventas al identificar y clasificar a los clientes para poder sacar el máximo provecho.



Especialistas en casos masivos y demandas colectivas



PJ GROUP y un equipo de abogados expertos en materias de competencia son los principales componentes de la Plataforma de Afectados del Cártel de Coches o PACC. Además, PJ GROUP cuenta con una red de peritos económicos por todo el territorio español, lo que permite la agilización y optimización de los trámites.



El grupo de peritos judiciales tiene una amplia experiencia en la resolución favorable de sentencias en macro casos. A modo de referencia, en 2018 el gabinete consiguió la victoria contra VOLVO GROUP ESPAÑA SA por el caso de cártel de camiones.



Se trata de uno de los casos de mayor envergadura en la historia judicial de España, que afecta a todo los coches comprados entre 2006 y 2014. La empresa murciana fue la que más informes presentó para reclamar en la que en su día se llamó 'macrocausa del cártel de los coches'. Esta macrocausa afectó hasta 10 millones de españoles una cifra de 20.000 millones de euros en total.



La iniciativa de PJ GROUP persigue ayudar a las personas que compraron un coche en esa época con un sobrecoste pactado por casi 30 marcas de automóviles, después de que hayan sido condenadas por prácticas desleales y monopolísticas.



El fundador de la compañía de peritos judiciales ha explicado que "la condena ha sido por realizar prácticas ilícitas, acordar precios de los vehículos, por lo que los coches tenían un precio superior al que debían, así como en otros servicios de postventa y recambios". El CEO de Peritos Judicial Group también ha afirmado que desde su compañía tienen "una plataforma de peritos que ha analizado el caso y hemos detectado que se puede justificar entre un 10 y un 20% de más. Hay que estudiar cada caso, pero afecta al 90% de los coches vendidos en esos años".



Para la resolución de este caso, el informe pericial elaborado por PJG consiguió el mayor importe indemnizado en este caso. La cuantía final ascendía a más de 25.700 € por vehículo, lo que suponía un 30% sobre el precio de adquisición (70.000 €).







