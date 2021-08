El Portal de Empleo de Vialia registra más de 17.500 solicitudes a un mes y medio de su apertura

- La plataforma ha registrado más de 250.000 visitas y más de 375 ofertas de trabajo para cubrir las vacantes de los operadores que estarán presentes en el centro

- Lanzado en octubre de 2020 a raíz de la demanda ciudadana, el objetivo del Portal de Empleo de Vialia Estación de Vigo es ofrecer la posibilidad de acceder a los procesos de selección de una manera sencilla e innovadora

Vigo, 23 de agosto de 2021. Más de 17.500 curriculums, más de 250.000 visitas y más de 375 ofertas de trabajo son hasta la fecha, las cifras registradas por el Portal de Empleo de Vialia Estación de Vigo ( https://empleo.vialiavigo.com/).

Lanzado en octubre de 2020 por Nhood España, el objetivo de esta plataforma es conectar a los candidatos con las empresas que operarán en el centro comercial y facilitar el acceso a los procesos de selección de una manera fácil e innovadora.

Desde su concepción, el proyecto diseñado por el arquitecto estadounidense Thom Mayne aspira a ser una fuente generadora de riqueza y empleo para la zona y así tener un impacto real y positivo para los vecinos.

“La idea de lanzar este portal surgió a partir de la petición de los ciudadanos que lo demandaban. Desde el principio, las personas siempre han estado en el centro del proyecto, de ahí que siempre tengamos presentes sus necesidades y expectativas. A esto hay que sumar la ayuda que también ofrecemos a los arrendatarios en la búsqueda de personal. Hay varios operadores que es la primera vez que están presentes en Vigo, conocen poco la ciudad, de ahí que les prestemos este servicio para facilitarles el proceso de selección”, explica Daniel Lorenzo, director de Marketing, Innovación y RSC de Nhood España.

Alcampo, Mango, Primark, La Pepita, C&A, The Body Shop, New Blanco, Verdecora, KFC, New Yorker, Juguettos, Bombon Boss, Padthaiwok o Denim & Friends son algunas de las empresas que han utilizado el Portal de Empleo para la búsqueda de personal.

Vendedores, Store Manager, administrativos, trabajadores de reparto, ayudantes de cocina, cocineros y jefes de sala se encuentran entre los tipos de trabajo ofertados para cubrir los 1.500 puestos directos que se crearán para la apertura de Vialia Vigo. Una cifra a la que hay que sumar 500 más indirectos una vez esté el centro abierto para tareas de limpieza, vigilancia, mantenimiento… más los 900 empleos generados durante su construcción.

A un mes y medio de la apertura del centro, no solo continuarán los procesos de selección, sino que se espera que se incrementen tanto los currículums inscritos como las ofertas de empleo. Según Daniel Lorenzo, “la finalidad de la plataforma no es solo para cuando se abra el centro el 30 de septiembre, sino que es un portal que seguirá activo para ciertas campañas como Rebajas, Navidad o para cuando sea necesario”, afirma.

Sobre Nhood

Nhood, es un nuevo operador inmobiliario mixto, un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad). Su experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos terciarios).

Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros.

