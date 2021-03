Una potente solución multiplataforma de generación de documentos: DocPath ActiveSpooler Enterprise

DocPath ha mejorado las prestaciones y funcionalidades de la solución ActiveSpooler Enterprise, software documental de Spool Management para la distribución multicanal de los documentos generados por las aplicaciones y a la gestión de los spools de impresión

DocPath, compañía multinacional especializada en el desarrollo de soluciones de software documental innovadoras, ha anunciado las nuevas prestaciones y funcionalidades de la solución DocPath ActiveSpooler Enterprise. Este potente y eficaz software de gestión de spools de impresión garantiza la entrega de los documentos, ya que pueden ser reimpresos, en caso de que se produzca algún error en el envío. De esta manera, cualquier aplicación informática podrá enviar sus salidas a DocPath ActiveSpooler y éste se ocupará de su completa gestión y distribución, sin importar la plataforma en que se trabaje (Windows, Linux, IBM i, etc.).



Entre otras características, esta herramienta facilita el redireccionamiento hacia otros medios de impresión o distribución y permite efectuar reintentos cuando se produce alguna anomalía en la impresora definida. Con DocPath AciveSpooler Enterprise se presenta un software documental que ofrece una forma ágil y eficiente de gestionar los archivos de salida.



A continuación, una serie de mejoras que se han incluido en la solución:



- El diseño gráfico de la página de inicio se ha perfeccionado, logrando una mejor experiencia de usuario. Ahora puedes indicar el nombre del Spool (en el caso de usar impresoras Windows), añadir/quitar columnas a los distintos históricos o redimensionar el tamaño de las mismas.



- La impresión de Spool en AS400 permite indicar nuevos parámetros, como el tipo de formulario y datos del usuario. Además, se ha añadido la impresión de Spool en AS400 para formatos AFP.



- Gestión de listas de destino, que se podrán insertar o actualizar manual o dinámicamente mediante el uso de archivos en formato csvCSV.



- Es posible administrar sus los envíos de correo electrónico. Un mail que ha rebotado podrá ser gestionado ahora mediante las nuevas opciones de configuración de rebote.



- Se permite la impresión directa sobre impresoras añadidas en la red, sin necesidad de que estén definidas en el sistema. Al imprimir, a través de impresoras socket, no es necesario que dicha impresora sea agregada a la lista de impresores en ActiveSpooler Enterprise.



- De ahora en adelante, se podrán generar informes de todas las salidas compatibles con formatos PDF y CSV. El soporte de SMS, agregado recientemente, permite enviar SMS a través del proveedor la plataforma de comunicación, TWILIO.



- También habrá un control de usuarios con la integración de la solución Access and Identity Management ™.



En cuanto al soporte ofrecido por la solución documental, DocPath ActiveSpooler Enterprise:



- SQL Server 2019



- Almacenamiento que tenga protocoles SFTP y FTP.



- Microsoft SharepointSharePoint.



Es importante destacar que este nuevo producto no requiere de otros módulos de DocPath para su funcionamiento, ya que es una solución que puede gestionar cualquier archivo de “Spool” independientemente de su origen.



DocPath ActiveSpooler Enterprise es el resultado de los esfuerzos de la compañía para ampliar su oferta de software documental, proporcionando nuevos productos y soluciones, permitiendo así a sus clientes beneficiarse de una solución completa para todas sus necesidades en el ámbito de software documental.



Se puede leer el siguiente artículo para más información sobre las diferencias entre la gestión del Spool de impresión y la gestión de los documentos de salida, puede leer este artículo.



