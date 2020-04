El presidente de la Compañía Loro Parque lanza un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales

Wolfgang Kiessling ha querido dedicar un espacio para explicar que tanto los animales como el personal del Parque se encuentran en perfecto estado y señalar que cuentan con suficiente suministro

Wolfgang Kiessling, presidente de la Compañía Loro Parque, ha lanzado este fin de semana un mensaje de tranquilidad a través de un vídeo en las redes sociales del zoológico portuense. En él, ha explicado que tanto los animales como el personal del Parque se encuentran en perfecto estado y ha señalado que cuentan con suficiente suministro para los próximos meses, al trabajar siempre con mucha previsión para asegurar que a los animales no les falte nada.



Asimismo, ha hablado sobre cómo se ha afrontado la reducción de personal, “muy cuidadosamente”, teniendo siempre como prioridad el bienestar de los animales que habitan en sus instalaciones. Así, los departamentos que se ocupan del cuidado de las diferentes especies siguen funcionando con normalidad, aunque por turnos, para garantizar al mismo tiempo la salud de los empleados.



Kiessling también ha querido invitar a todos los seguidores de Loro Parque a desoír las críticas infundadas de los activistas por los derechos de los animales, dado que la mayoría ni siquiera trabajan con ellos y no son especialistas en la materia. “Nosotros sabemos lo que hacemos, nuestros empleados son los que quieren a los animales, los que entienden a los animales, los que conviven con ellos, los que tienen su simpatía”, ha aseverado.



En esta publicación, que ha tenido un gran alcance en redes sociales, el presidente de Loro Parque también ha destacado el papel de los zoológicos modernos como auténticas embajadas para los animales salvajes. “En el tiempo que yo he estado en esta tierra, y este año voy a cumplir 83 años, hemos aumentado de 2.200 millones de personas a casi 7.800 millones que somos en estos días, hemos reducido el espacio para vivir de los animales exóticos en un 50%” y, en este contexto, asegura, los centros de conservación como Loro Parque son más necesarios que nunca.



Sobre la reapertura, Kiessling ha comunicado que está muy interesado en abrir de nuevo las puertas del Parque, pero que lo hará cuando “la situación del coronavirus esté bien controlada”, de manera que los visitantes estén seguros y que el personal no se vea expuesto a ningún peligro.



Se puede ver el vídeo a continuación: https://www.facebook.com/loroparque/videos/228028191596186/



