Prodware es finalista del premio 2022 Microsoft Dyn 365 Customer Insights & Marketing Partner of the Year

Este galardón reconoce la amplia trayectoria y el compromiso por la innovación de la compañía

Prodware ha sido nombrado finalista de Dynamics 365 Customer Insights & Marketing 2022 Microsoft Partner of the Year Award. La compañía ha sido reconocida entre los tres principales partners de Microsoft por demostrar su excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.



“Desde su inicio apostamos por el enorme potencial de Dynamics 365 Customer Insights, el CDP (Customer Data Platform) de Microsoft, que resuelve problemas históricos a través de las muchas capacidades que ofrece. Con la experiencia que hemos acumulado durante más de 25 años en implantaciones de tecnología Microsoft, este premio reconoce nuestro éxito y compromiso con la innovación y con Microsoft y pone en primer término nuestro mayor talento: los más de 300 profesionales de alto valor que formamos Prodware”, explica José María Sánchez, CEO de Prodware Spain.



Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los partners de Microsoft que han desarrollado e implantado de forma destacada aplicaciones, servicios y dispositivos basados en tecnología Microsoft durante el último año. Los premios se clasifican en varias categorías, con ganadores elegidos entre más de 3.900 candidaturas presentadas desde más de 100 países en todo el mundo. Prodware ha sido reconocido a nivel internacional por proporcionar soluciones y servicios de excelencia en la categoría Microsoft Dynamics 365 Customer Insights & Marketing.



El principal valor para haber obtenido este premio es el gran equipo que forma Prodware, un grupo de excelentes profesionales con la mayor experiencia en Europa que han abordado proyectos de referencia, como el de Vitaldent, el mayor proyecto de Customer Insights de Europa. De los 300 empleados que componen Prodware en España, más de 50 perfiles están certificados en Customer Insights, Cloud Business Applications y Dynamics 365 Marketing.



“Me siento orgulloso de anunciar los ganadores y finalistas de los Premios Microsoft Partner of the Year 2022”, señala Nick Parker, vicepresidente corporativo de Global Partner Solutions en Microsoft. “Estos partners destacan entre un grupo de candidatos de gran valor y trascendencia y estoy realmente impresionado por un uso tan innovador de las tecnologías Microsoft Cloud y por el gran impacto originado en sus clientes”.



Los premios Microsoft Partner of the Year son anunciados anualmente antes del evento global de partners de la compañía, Microsoft Inspire, que tendrá lugar este año desde el 19 al 20 de julio.



Más información sobre ganadores y finalistas de todas las categorías en el portal de Microsoft Inspire.







Contacto

Nombre contacto: Jessica Lasheras Criado

Descripción contacto: Editor en Prodware Spain

Teléfono de contacto: 607602941