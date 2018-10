COMUNICADO: Proyecto cocina: las últimas tendencias para reformarla

Actualizado 07/03/2018 18:35:59 CET

La cocina se ha convertido en el centro de la vida familiar. Por eso, queremos que esta parte de la casa esté especialmente bien decorada y mejor distribuida. ¿Te estás planteando una reforma? Te mostramos las claves para realizarla y el coste que puede suponer.

Pronto llegará la primavera y es el momento ideal para empezar a realizar esos proyectos de reforma que tienes en mente desde hace tiempo. Una de las estancias de la casa que está adquiriendo mucha relevancia es la cocina.

La cocina ya no solo es el lugar donde se preparan los alimentos que se comen a diario, es un sitio de reunión con la familia, el centro de la vida del hogar. Por esta razón es importante que la cocina esté en buen estado. Una buena decoración conseguirá que sea más eficiente para que realizar el trabajo sea fácil y creará una buena atmósfera donde relajarse mientras se degustan los mejores alimentos preparados en ella con amigos y familia.

Quizás ya se tiene en mente el tipo de cocina que se quiere conseguir. Has consultado multitud de revistas de decoración y has encontrado las mejores ideas que quieres poner en práctica en tu hogar. Ahora es momento de saber cuánto te va a costar la reforma. Según el servicio de reformas de cocina online Zaask, una reforma integral de esta habitación puede llegar hasta los 4500 euros aproximadamente. Es normal tener dudas en cuanto a tipo de materiales se quieren usar, por eso, contar con la ayuda de profesionales como Zaask pueden ayudarte a conseguir la reforma que de verdad quieres y resolver todas tus dudas en cuanto a materiales y precios, para que luego no te lleves ningún susto.

Tendencias en suelos y precios

Una de las reformas de cocina por la que más se pregunta es por el suelo. La cocina es un lugar de mucho paso y, es normal, el desgaste con el paso del tiempo. Así que, es lo primero en lo que se piensa.

Esta temporada 2018 una tendencia que está muy de moda es colocar suelo de tarima flotante. Quizá puedas pensar que en una cocina la tarima flotante puede sufrir debido a la posible humedad, pero existen modelos que están protegidos para que no sufran en caso de que caiga agua sobre ellos. El vinilo es otro de los materiales que más se están pidiendo. Suele resultar algo más barato. Por ejemplo, la tarima flotante suele costar unos 9 euros por metro cuadrado, mientras que el vinilo es un euro menos. Lo que conlleva un ahorro final de unos 15 euros. Para presupuestos ajustados no hay nada mejor que reformas de cocinas economicas ¿no es verdad?

El suelo vinílico es más sencillo de mantener y de colocar ya que se puede colocar sobre el suelo que recubra la cocina. Esto junto a su buen precio hace que sea uno de los pavimentos mejor valorados y considerados a la hora de poner el suelo.

Otros trabajos necesarios

Renovar la cocina no solo es poner suelo nuevo, también puede implicar pintar las paredes. El coste por las paredes y el techo suele estar cerca de los 400 euros. También se puede optar por poner un papel pintado, aunque esto es mejor fuera de la zona de trabajo, quizás si se tiene un office para marcar una diferencia visual. O colocar azulejos que se limpian más fácilmente.

Para terminar, algo importante, son los muebles. El montaje y desmontaje de los mismos suele ser una tarea ardua y complicada cuando no se sabe cómo hacerlo, es mejor, contar con la ayuda de un servicio de reformas de cocina madrid que sepa como asesorarte y realizar un trabajo profesional. El quitar y poner los muebles puede conllevar un coste de unos 450 euros.

Ahora hay que hacer cuentas y después empezar con ese maravilloso proyecto que tienes en mente, en poco tiempo estarás disfrutando de tu nueva cocina. ¡Ánimo!

