La quesería ‘Los Casareños’ se lleva el título a la mejor Torta del Casar del año en la Cata Concurso - DOP Torta del Casar

Un jurado profesional ha sido el encargado de elegir a la ganadora de la temporada entre cuatro de las queserías certificadas de la Denominación de Origen Protegida

El maestro quesero de ‘Los Casareños’: “Este galardón no solo premia el esfuerzo y el mimo diario con el que trabajamos cada pieza, sino que supone un impulso fundamental para dar a conocer la excelencia de nuestro queso a un público cada vez más amplio”

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 7 de octubre de 2026. – La Torta del Casar de la quesería ‘Los Casareños’ ha sido elegida como la mejor de esta temporada en la Cata Concurso celebrada durante la Semana de la Torta del Casar, este miércoles 7 de octubre. Un jurado profesional ha sido el encargado de elegir entre los quesos certificados de cuatro de las queserías inscritas en la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar.

Para escoger al ganador, el panel de expertos ha tenido en cuenta aspectos como el color, textura y grosor de la corteza, el color de la pasta, su olor y cremosidad y, por supuesto, su sabor, tomando también en consideración su persistencia en boca.

El maestro quesero de ‘Los Casareños’, David Franco Barrantes, ha destacado que "recibir este reconocimiento es un orgullo enorme para todo el equipo, especialmente en un año donde el nivel de los elaboradores de la DOP ha sido extraordinario”. “Este galardón no solo premia el esfuerzo y el mimo diario con el que trabajamos cada pieza, sino que supone un impulso fundamental para dar a conocer la excelencia de nuestro queso a un público cada vez más amplio. Nos motiva a seguir defendiendo la elaboración artesanal y la tradición de nuestra tierra”, ha concluido Franco Barrantes.

Por su parte, el director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha expresado que la Cata Concurso “no solo pone de manifiesto la maestría de las queserías inscritas, sino que reafirma el compromiso de la Denominación de Origen con la excelencia”. En este sentido, Muñoz ha reafirmado que “ver la altísima exigencia y la calidad que han presentado todos los participantes demuestra que el queso amparado atraviesa un momento extraordinario en el panorama gastronómico nacional”.

Además de la ganadora, han participado en la competencia otras tres queserías certificadas bajo el sello de la D.O.P: ‘Doña Francisca’, ‘El Castúo’ y ‘Quesos del Casar S.L.’ Todas ellas han querido presentar su propuesta al concurso que este año celebra su vigésimo sexto aniversario.

El certamen se ha desarrollado en el Hotel-Restaurante Atrio de la capital cacereña y el jurado ha estado integrado por la directora de Conexión Extremadura, programa de Canal Extremadura TV, Lucía Yuste; el periodista, escritor de viajes y gastronomía, José Ramón Alonso de la Torre; el director del hotel 5* Hospes Palacio de los Arenales de Cáceres, Jorge Sanchez; la creadora de contenido especializada en cocina tradicional Rocio S. Rosado (@mamaatomica); y Julio Peña, perteneciente al panel de cata de las DDOO Torta del Casar y Queso de Acehúche. La encargada de dirigir la cata ha sido la jefa del Panel de Cata de las DOP Torta del Casar y Queso de Acehúche, María Ángeles Hernández.

La quesería ‘Los Casareños’ recibirá el diploma a ‘Mejor Torta del Casar 2026’ en el acto institucional de la 32ª Semana de la Torta del Casar, que se celebra este jueves, 8 de octubre, en el Palacio Carvajal de Cáceres. Durante el evento se entregarán, también, las distinciones a los premiados en el resto de concursos (Mejor Tapa, Mejor Fotografía y Mejor Ganadería), y se llevará a cabo un reconocimiento especial al periodista Carles Lamelo por su labor divulgativa, promocionando la Torta del Casar como uno de los grandes representantes de Extremadura en el turismo gastronómico. Su cobertura periodística ha puesto en valor el origen, la tradición y la excelencia artesanal de este queso protegido ante una gran audiencia nacional.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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