COMUNICADO: Los regalos más originales para el 2018

Cada vez es más difícil hacer un regalo original y auténtico, pero si entrenas un poco la imaginación te darás cuenta de que hay mucho más fuera de los regalos convencionales

Madrid, 6 de marzo de 2018.- Si pensabas que ya lo habías regalado todo, te darás cuenta de que hay muchas más ideas que no se te habían ocurrido. Despierta tu imaginación para crear un regalo original que nunca se haya hecho hasta ahora. La única forma de conseguir eso es si lo fabricas tu mismo o tu misma. Eso sería el regalo más original con diferencia. No obstante, no todos tenemos ese don de creatividad, ni tiempo suficiente para dedicarle días a la fabricación de una sorpresa. Comprar un regalo acaba siendo lo más razonable. Aunque si quieres darle un toque personal puedes sumarle una tarjeta hecha por ti, una foto o cualquier muestra que requiera implicación emocional. De ese modo, tu creación personal y el objeto comprado se unen para crear el regalo perfecto.

Hacer un regalo es cada vez más complicado, tendemos a caer en los tópicos regalando objetos comunes que a la gente ni siquiera le interesa. Las sorpresas han perdido toda su esencia, ya que cuando recibimos un regalo ni nos emocionamos porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar: un collar, una blusa, unos zapatos, un objeto decorativo, etc. Aunque, si bien es cierto que hay regalos que nunca fallan, de ahí que su tradición se perpetúe con el tiempo sin dejar que pase de moda. Veamos a continuación una lista de los regalos más originales para este año. Seguro que alguno de ellos ni se te había pasado por la cabeza.

Cuatro recomendaciones para regalar este año

1. La tradición de los relojes

Hay regalos que nunca fallan, y este es uno de ellos. Los relojes para hombre y para mujer son siempre una buena idea cuando no sabes que regalar. Hay de muchos tipos, formas y marcas, por lo que si conoces un poco las preferencias de la persona a la que le quieres regalar el reloj, será fácil acertar.

Lo primero que pensamos cuando nos dicen voy a regalarle un reloj es en el clásico reloj de pulsera, ya que es el más demandado para estos casos. Pero el mundo de los relojes es muy diverso y amplio. Hay personas que no llevan reloj porque les resulta incómodo o porque no están acostumbradas. En ese caso, regalar un reloj de pulsera no sería una buena idea, ya que el destinatario no lo va a disfrutar. No obstante, un reloj de pared o de decoración para poner en una mesa es un regalo muy aconsejable. Hay relojes de pared verdaderamente originales. Existen relojes que están basados en personajes como Elvis o The Beatles para los fans más incondicionales. Aunque si lo que quieres es un reloj normal, los hay de muchos modelos y formas dependiendo de lo que consideres que se adecua más al gusto de tu amigo o amiga, familiar o pareja.

2. Piscinas desmontables

Un regalo muy original para el buen tiempo son las piscinas desmontables. En el caso de que la persona a la que va indicada el regalo tenga una terraza de proporciones suficientes con espacio libre, una piscina puede ser una opción muy divertida tanto para los adultos como para los más pequeños. El verano es muy estresante por las altas temperaturas, queremos estar rodeados de agua todo el tiempo, por lo que la persona a la que se la regales te lo agradecerá toda su vida.

3. Cestas creativas

En el caso de ser personas creativas y con ganas de invertir un poco de tiempo, la creación de una cesta podría ser el regalo perfecto. Las cestas y lotes de Navidad son muy típicas en esas fechas, pero ¿y si no fuera algo típico solo de Navidad? Puedes regalar una cesta incluyendo los regalos que pienses que le van a gustar al destinatario. Desde una cesta con pequeños regalos como un vino con embotellado original, una taza graciosa, una tarjeta de felicitación y varias cosas más; hasta una cesta cultural con un par de libros, una libreta artesanal y una pluma.

4. Tatuaje personalizado

Los tatuajes están de moda. ¿Cuántas veces habrás escuchado a algún amigo o amiga decir que se va a hacer uno próximamente? Pero pasan los meses y el momento de la verdad nunca llega. Es el regalo perfecto para que la persona con ciertas dudas se lance al vacío y se atreva a cumplir su deseo. Hay varios tatuajes que están de moda desde hace algunos años como el atrapasueños o el árbol de la vida tatuaje. Si aún quieres implicarte más, sabiendo la preferencia de la persona puedes buscar a alguien que te lo diseñe o hacerlo tu mismo o misma si te atreves con el dibujo.

