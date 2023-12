Repara tu Deuda Abogados cancela 37.171€ en Oviedo (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 18 de diciembre de 2023.

La exonerada se endeudó para ayudar a un familiar, posteriormente enviudó y no pudo asumir los pagos debidos con su pensión

"Una mujer, vecina de Oviedo (Asturias), acudió a nosotros para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad porque había acumulado una deuda de 37.171 euros con bancos y financieras". Así comienzan la historia de este concursado los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.



"Su estado de insolvencia se originó durante el año 2008 cuando la deudora ayudó económicamente a un familiar de su marido que se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. Después, se vio en la necesidad de pedir un préstamo para poder cubrir las necesidades más básicas de su unidad familiar. A ello se le juntó el posterior fallecimiento de su marido. Por esta razón, solicitó nuevos préstamos para abonar las cuotas de los ya solicitados y sus gastos ordinarios. Sin embargo, con su pensión, la señora no lograba llegar a todo".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de cero sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Oviedo (Asturias) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), con lo que queda liberada de las deudas contraídas. VER SENTENCIA



Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si previamente cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por motivos de índole socioeconómico en los diez años antes del proceso, que actúe de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos y que la deuda no sea superior a 5 millones de euros. Desde septiembre de 2022, tras la reforma, no es necesario procurar llegar a un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras.



