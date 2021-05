República Dominicana se ofrece a España como garantía de inversión en la post pandemia

El ministro dominicano de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor O. Bisonó Haza, presentó este martes en Madrid a República Dominicana como una de las economías más dinámicas y estables de toda la región de América Latina y el Caribe, aun a pesar de la pandemia, que igualmente afectó al devenir económico del país

Lo hizo en el marco de un encuentro con empresarios españoles que acogió el Club Financiero Génova (CFG), patrocinado por el Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Auxadi, Grupo Itevelesa y Ron Barceló, en el que impartió la conferencia ‘La recuperación de la industria nacional dominicana pospandemia y las nuevas oportunidades de inversión en la República Dominicana’.



Recibido y presentado por el presidente del CFG y del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Arturo de las Heras, el ministro puso en valor que, durante la última década, la República Dominicana logró exhibir un crecimiento económico “robusto”, como atestigua el crecimiento promedio anual del 5,6%, en un contexto de “importante estabilidad macroeconómica, financiera, jurídica y social”, subrayó.



El titular dominicano de la cartera de Industria y Comercio explicó con detalle a los empresarios españoles, con quienes mantuvo el encuentro de este martes, las bondades económicas de su país, pero, sobre todo, las halagüeñas expectativas que se abren en la era pospandemia.



Porque para el ministro, prueba de la fortaleza con su país encara el futuro en el corto y medio plazo es que el sector industrial, las zonas francas y el sector manufacturero se vieron en la necesidad de probar durante la peor parte de la pandemia su “gran capacidad” de transformación de sus procesos productivos, con el inicio de programas de producción de diversos artículos requeridos para combatir la propagación del coronavirus, que antes no eran fabricados por dichas empresas, “una prueba que fue superada y con creces”, se felicitó.



Prueba de su optimista discurso son las cifras. República Dominicana destaca hoy por ser un país en la región que exhibe el 100% de sus empleos de zonas francas recuperados, y un crecimiento de más de 6.800 nuevos empleos en relación con los niveles anteriores a la pandemia.



En paralelo, agregó, el Gobierno dominicano ha desplegado un “agresivo” plan de vacunación a nivel nacional, desde febrero de este año, que, en su opinión, ha sido “crucial para contener más rápidamente la pandemia, para facilitar la reapertura de la economía y para aprovechar las oportunidades que también ha generado la misma”.



La misión ahora es “seguir generando confianza en nuestros inversionistas, en que nos encaminamos hacia la recuperación económica, en la que estamos trabajando incansablemente día tras día”.



¿Cómo se presenta el futuro inmediato?

El Banco Central de la República Dominicana proyecta que la economía registrará un crecimiento interanual cercano a 6,0%, en un contexto de estabilidad de precios. El prólogo no puede ser mejor, “y consistentes”, apuntó el ministro, quien añadió que, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial proyectan que la República Dominicana experimentará un crecimiento del 5,5%, muy por encima del crecimiento promedio que se espera registre América Latina para este año, del 4,6%.



En este contexto de recuperación, una iniciativa que calificó de “vital trascendencia” ha sido la “exitosa” colocación de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional.



Asimismo, las informaciones preliminares del Banco Central de indican que, al cierre del trimestre enero–marzo 2021, las reservas internacionales ascienden a 12.184 millones de dólares, equivalentes a 7,4 meses de importaciones y al 14,6% del PIB, superando los umbrales de 3 meses de importaciones y 10% del PIB recomendados por el Fondo Monetario Internacional.



“Indudablemente”, se felicitó el ministro, “estas perspectivas sobre nuestra economía, aunadas a su buen desempeño, reflejan su gran capacidad de resiliencia. Estamos viendo cómo el turismo poco a poco se está recuperando, las remesas y la inversión extranjera directa están retomando su dinamismo y los sectores productivos, por su parte, se están recuperando progresivamente”.



En el caso del turismo, uno de los ejes sobre los que pivota la economía dominicana, el Gobierno que representa está implementando un plan para su reactivación, tras el parón provocado por la pandemia. Un plan que establece protocolos sanitarios de “suma exigencia” con el objetivo de asegurar la salud física de los visitantes y del personal vinculado al sector.



A su vez, las remesas al cierre del pasado mes de marzo totalizaron 2.549 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de un 50%, respecto al mismo período del año pasado, y a un 46% en comparación con enero–marzo de 2019.



España, socio preferente

En este contexto, recordó que España es uno de los principales socios comerciales y de inversión de República Dominicana. Los flujos de inversión extranjera directa provenientes de España ascienden a cerca de 1.900 millones de dólares, lo que representa un 6,6% de los flujos acumulados.



España es, además, el cuarto país con mayores inversiones en la República Dominicana y, en la actualidad, más de cincuenta empresas españolas poseen inversiones en este país, entre ellas, el Grupo Educativo CEF.- UDIMA -cuya primera sede internacional es CEF.- Santo Domingo-, INDITEX, Banco Sabadell, Hospiten, Grupo Sampol, Grupo MAPFRE, Corporación Empresarial Globalia, así como varios grupos hoteleros, como Iberostar, Meliá, Catalonia, Palladium, Riu y Barceló, y, desde 2020, Ly Company Water Group, la primera planta de envasado de agua mineral en envase de cartón, que constituye la primera fábrica de agua en tetrapack en el Caribe y Centroamérica.



Por cerrar el capítulo de felices expectativas, el ministro compartió el Indicador de Actividad Económica que mensualmente publica el Banco Central, y que en marzo, por segundo mes consecutivo, mostró un desempeño positivo, alcanzando un crecimiento interanual de 10,6%, Siendo Construcción, Zonas Francas, Minería, Transporte y almacenamiento y Manufactura local las actividades económicas que registraron las mayores tasas de crecimiento.



Lo tributario acompaña y se observan resultados similares. Así, las recaudaciones durante el primer trimestre del año presentaron un crecimiento de 10,8% con respecto al mismo período del año 2020 y un cumplimiento de 112,3% con relación a la meta estimada. Y lo dijo, con guiño incluido, ante uno de los invitados al encuentro que más conocimiento tiene sobre política fiscal, el exministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro.



Para finalizar, y como broche aclaratorio de que la economía dominicana no juega solo a los sectores más evidentes, como podrían ser el turismo, el ministro dominicano de Industria llamó la atención sobre la apuesta diversa para invertir en su país. Por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables. No en vano, ya cuenta con 13 proyectos a base de fuentes alternas que actualmente están operando comercialmente; 9 proyectos de energía eólica; 5 proyectos de energía fotovoltaica; y 1 proyecto de biomasa, diseminados alrededor de todo el país.







