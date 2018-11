Segunda edición de MUERTE, éxito de Aitor Barrenetxea

Publicado 29/10/2018 9:44:19 CET

Sale a la calle la segunda edición del ensayo "Muerte", de Aitor Barrenetxea, sobre el debido acompañamiento a las personas al límite de su existencia. El escritor y teólogo Javier Melloni participa con un prólogo magistral: "Tememos lo que más necesitamos: nuestra propia muerte. La necesitamos porque si no no podríamos ir más allá de nosotros mismos, no podríamos trascendernos. […] Uno de los mayores errores de nuestra cultura es confundir la eternidad con la perdurabilidad"

Segunda edición de Muerte.Contemplando la dimensión transcendente,éxito de Aitor Barrenetxea

La segunda edición del ensayo Muerte. Contemplando la dimensión transcendente,de Aitor Barrenetxea, sobre el debido acompañamiento a las personas al límite de su existencia, ya está en la calle.

El escritor y teólogo Javier Melloni participa con un prólogo magistral: "Tememos lo que más necesitamos: nuestra propia muerte. La necesitamos porque si no no podríamos ir más allá de nosotros mismos, no podríamos trascendernos. […] Uno de los mayores errores de nuestra cultura es confundir la eternidad con la perdurabilidad".

Profunda reflexión

Muerte. Contemplando la dimensión transcendente es una profunda reflexión acerca del sentido de la vida, y «de la muerte del cuerpo físico». El libro, que ayuda a facilitar el propio proceso de morir, permite conocer las claves para llevar a cabo, de manera resolutiva, el duelo por la muerte de un ser querido. En definitiva, cómo ayudar de modo eficiente a personas que se enfrentan a la muerte, y cómo dar sentido a la última etapa de la vida, la vejez.

Libro indispensable para toda persona interesada en su dimensión espiritual

A través de experiencias, testimonios, reflexiones, poesías, relatos y citas, el ensayo Muerte. Contemplando la dimensión transcendente ayuda a contrarrestar la visión negativa de la muerte que se tiene a nivel colectivo, aportando una perspectiva diferente en la que, a pesar de las dificultades y reticencias, podamos acompañar a alguien en sus últimos días de manera lúcida, serena y amorosa.

Dado el interés por la dimensión espiritual, y según el autor, "es natural que el contenido de este libro transpire trascendencia y no considere la muerte del cuerpo físico como el final".

Tal y como se desprende de su lectura, el reconocimiento y la vivencia de la Realidad Esencial va a tener una favorable repercusión en la manera en la que las personas afronten la muerte del cuerpo físico.

"Es lógico que una cultura que niega la muerte presente deficiencias a la hora de atender a las personas que se enfrentan a este proceso, por lo que otro propósito esencial será el de contrarrestar el vacío existente, aportando recursos que nos orienten en el apoyo a quienes se enfrentan al proceso de morir", reflexiona Aitor Barrenetxea, que ha trabajado en St. Joseph’s Hospice, en Londres, proporcionando apoyo emocional a enfermos terminales.

Se incluyen también capítulos sobre la experiencia del duelo por la muerte de un ser querido, como por ejemplo la muerte por suicidio.

En Muerte. Contemplando la dimensión transcendente, que alcanza la segunda edición, también se reflexiona sobre el hecho de envejecer y lo que podría ser una alternativa a esta última etapa de la vida en la que la espiritualidad puede jugar un papel fundamental.

https://edicionescarena.com/producto/muerte/

Contacto

Nombre contacto: José Membrive

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 934310283