Seis másters de EAE Business School, entre los mejores de España, según el ranking de El Mundo 2019

El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa permanece por octavo año consecutivo como el mejor en su categoría

Seis másters de EAE Business School ( www.eae.es) han sido destacados entre los mejores de España en el Ranking “Los 250 mejores master, edición 2019”, elaborado por el diario El Mundo. Estos resultados mantienen los niveles de reconocimiento obtenidos en 2018.

Por octavo año consecutivo, el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, impartido en Madrid y en Barcelona, también en modalidad Hybrid Learning, lidera el segmento de programas de Comunicación y es considerado el mejor máster del área impartido en España, por delante del que ofrece la Universidad de Navarra y la Universidad Carlos III. El programa, que lleva 13 años entre los mejores, ocupa el primer puesto del ranking y confirma su liderazgo en el sector. El ranking ha querido destacar el nuevo residencial internacional de dos semanas en el SDM Institute for Management Development en Mysore, India y la colaboración con Atresmedia.

En segundo lugar, el Máster en Dirección de Marketing, impartido en modalidad FT, Executive, 100% en inglés e hybrid learning, es reconocido como el segundo mejor máster en el área de marketing impartido en España. El ranking pone en valor el residencial Retail & Services Marketing de KEAN UNIVERSITY en Nueva York y que se puede cursar en inglés. En segunda posición también se encuentra el Máster en Dirección de Operaciones Logística, impartido en modalidades FT, Executive, 100% inglés e Hybrid Learning, pero es el primero como mejor máster en el área de logística impartido en Madrid y Barcelona. El Mundo destaca el residencial en Amsterdam y su alta inserción laboral.

Otros programas de EAE reconocidos han sido el Máster en Dirección Comercial y Gestión de Ventas, mejor programa impartido en Barcelona y segundo de España, destaca su perfil senior ya que el 63% de sus alumnos posee una experiencia profesional de más de ocho años; el Máster en Dirección Financiera, impartido en modalidades FT, Executive, 100% inglés e Hybrid Learning, tercer mejor programa del área de Finanzas impartido en España y el primero en Barcelona. El ranking pone de relieve el sistema de los majors y minors y la opción de realizarlo en inglés.

Por último, el Máster en Dirección de Recursos Humanos, impartido en modalidades FT, Executive, 100% inglés e Hybrid Learning, es el cuarto mejor programa del área de Dirección de Personas en España, del que se valora la posibilidad de cursarlo en inglés y su alta demanda.

Los programas MBA, entre los mejores de España

El Mundo incluye también una guía de MBA en la que han sido destacados el MBA Full Time, International MBA, International MBA Madrid – Shanghái, International MBA Barcelona – Nueva York, Executive MBA y Global Executive MBA. La guía ha puesto especial énfasis en la empleabilidad y el carácter internacional de estos programas. De ellos destaca que el 80% de los alumnos de MBA de EAE mejoran su situación profesional después de graduarse y el 10% emprende un negocio tras graduarse. De su carácter internacional, pone especial énfasis en los residenciales como el nuevo Accelerating Leadership Agility (ALA Program) de la Universidad de California, Berkeley, que supone una inmersión en el ecosistema de Silicon Valley y en el aprendizaje “learning by doing”.

Otros residenciales de los programas de MBA de EAE son “Business with Strategic Thinking” en La Verne University (Los Ángeles) e “Innovation and Value Creation” en Pace University” (Nueva York). También en Pace University, los alumnos del International MBA pueden cursar un semestre o en la Universidad de Shanghai, la más importante de la ciudad china.

En esta última convocatoria, el especial de El Mundo también ha valorado EAE Building Leaders, que instruye a los candidatos que buscan los reclutadores de las grandes compañías para superar sus exigentes procesos de selección; y el MBA Career Path, con el que se crea un plan de carrera a medida, con servicios de formación y acompañamiento personalizados para potenciar las oportunidades laborales del estudiante a escala internacional.

Otro de los servicios exclusivos que destaca es el Market Understanding Session & Afterclass Networking, donde los perfiles profesionales más demandados y los sectores emergentes son presentados por consultores de RRHH y headhunters especializados; o el MBA International Recruiting Partners, un programa de entrevistas (presenciales y online) con expertos internacionales en diferentes sectores, para ayudar a los que están interesados en desarrollar una carrera en el extranjero.

