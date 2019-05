Selecta aterriza en el Aeropuerto de Madrid

Publicado 28/05/2019 17:54:55 CET

Selecta ofrecerá el servicio de restauración automática a los pasajeros que transiten por todas las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras ganar el concurso público publicado por AENA. Los consumidores también podrán disfrutar del servicio de café premium Starbucks on the go, concepto distribuido en exclusiva por el Grupo Selecta

Selecta ha sido la empresa adjudicataria de la licitación para la cesión de superficies destinadas a la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de 250 máquinas expendedoras automáticas de bebidas y alimentos, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, gestionado por AENA. Una concesión que refuerza y confirma la gran capacidad operativa del líder europeo en servicios de restauración automática.

“Es para nosotros una enorme satisfacción haber sido elegidos para operar el servicio de vending del principal aeropuerto de España, y poder gestionarlo con nuestra mejor oferta y excelente servicio, tal y como viene haciendo el Grupo Selecta en muchos aeropuertos europeos”, afirma Ana Rodicio, directora general de Selecta España. “Nuestro principal objetivo es mantener un alto nivel en la calidad del servicio, adaptándonos a la heterogeneidad de los diversos públicos objetivos, con una oferta de producto muy versátil y diversa”, explica.

Y es que Selecta aterriza en este aeropuerto con una propuesta de calidad basada en la distribución de alimentos y bebidas de primeras marcas, con maquinaria de última tecnología y atractivo diseño. “Hemos instalado un total de 250 máquinas expendedoras a lo largo de todas las instalaciones aeroportuarias, tanto en áreas de descanso situadas en salidas como en llegadas”, comenta Rodicio. En concreto, las máquinas están instaladas en las diferentes terminales (T1, T2, T3, T4 y T4S), para dar servicio tanto al personal como a los pasajeros que acudan a este punto de confluencia del turismo mundial, que ha obtenido en 2018 el mejor registro de su historia, con un total de 57.891.340 pasajeros.

Oferta aeroportuaria adaptada

Selecta se anticipa a las necesidades de los consumidores adaptando su surtido de producto a las particularidades de las comunidades aeroportuarias teniendo en cuenta las tendencias del mercado y la multiculturalidad. Por eso, el plan de negocio de la empresa gira en torno a cuatro córners temáticos especializados:

• Córner Enjoy your break, con una gran selección de sólidos, bebidas frías y calientes.

• Córner Healthy Moments, con productos saludables.

• Córner WorldWide Food, con productos procedentes de otras partes del mundo para satisfacer los gustos de la comunidad internacional.

• Córner Starbucks on the go, para poder disfrutar de la experiencia Starbucks en todas las terminales.

La sólida experiencia de Selecta en los canales TRAVEL y ON-THE-GO hace que todos los esfuerzos de la empresa vayan dirigidos a adaptar su servicio a las peculiaridades de cada entorno y a las necesidades del consumidor. Según Carmen Fernández, directora comercial de Selecta, “nuestro expertise como compañía operadora de restauración automática en diferentes aeropuertos europeos (Charles de Gaulle, Orly, Frankfurt, Zurich, Ginebra, Copenhage…) nos permite tener un conocimiento exhaustivo del cliente en el ámbito aeroportuario. Sabemos identificar a los diferentes pasajeros en función de distintas variables como nacionalidad, procedencia, edad, motivo de su viaje, gustos, restricciones alimenticias, religión o cultura; y somos expertos en escuchar sus demandas y en anticiparnos a sus necesidades en base a la combinación de estos factores y a las tendencias de consumo imperantes en la sociedad actual”.

Sobre Selecta

El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está especializado en la creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios de comidas y bebidas “fuera de casa”. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución automática. Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 9.000 empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 12 millones de consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España S.L.U. es el proveedor de servicios de vending en casi todo el IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 40.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 1 millón de consumidores diarios. www.selecta.es

