Los servicios no especializados, clave para detectar la depresión posparto según experta de la UIC

Los servicios no especializados en salud mental, claves para mejorar el cribado de la depresión posparto, según una experta de la UIC - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La investigación de la docente del Departamento de Enfermería de la UIC y responsable del Área de Maternidad y Pediatría del Hospital de Granollers, Cristina Naqui Xicota, aborda cómo mejorar el cribado de la depresión postparto desde servicios que no están especializados en salud mental.

La especialista pone de relieve que la mejora del cribado no depende únicamente de los cuestionarios utilizados, sino también del contexto clínico y asistencial en el que se administran.

La profesora de la UIC asegura que “el cuestionario de cribado es sólo una parte del proceso” y que también se debe tener en cuenta aspectos como “la formación del profesional, el tiempo disponible, la relación de confianza con la mujer, la continuidad asistencial y disponer de recursos y circuitos de derivación claros”.

Barcelona, 7 de octubre de 2026. Una investigación de la docente del Departamento de Enfermería de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Cristina Naqui Xicota, analiza cómo mejorar el cribado de la depresión postparto desde servicios no especializados en salud mental, como comadronas o matronas, y pone de relieve la importancia de considerar no sólo los instrumentos de cribado sino también el contexto clínico y asistencial en el que estos se utilizan.

La investigación en la que se basa su tesis doctoral, y que lleva por título Mejoras en el cribado de los trastornos del estado de ánimo posparto: implicaciones para el manejo de las pacientes por parte de servicios no especializados en salud mental, aborda la detección de la depresión posparto desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, la adecuación de los ítems utilizados en los cuestionarios de cribado, y por otro, la experiencia de los profesionales no especializados en salud mental que los utilizan en la práctica clínica, como las matronas.

El estudio parte de la idea que el cribado no debe entenderse únicamente como la simple administración de los formularios actuales como el Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) y el Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Aspectos como la relación terapéutica, el tiempo, la continuidad de la atención, la formación profesional y las vías de derivación desempeñan un papel esencial, según la investigadora.

“Un cuestionario de cribado no es un diagnóstico”, explica Naqui, responsable del Área de Maternidad y Pediatría del Hospital de Granollers, centro adscrito a la Universidad. “El cuestionario es sólo una parte del proceso. También importan la formación del profesional, el tiempo disponible, la relación de confianza con la mujer, la continuidad asistencial y disponer de recursos y circuitos de derivación claros. Detectar un posible debe ir acompañado de una respuesta asistencial adecuada”, ha añadido.

Seguimiento continuo (o el papel de las matronas)

En este contexto, la investigación presta especial atención al papel de las matronas, profesionales no especializados en salud mental que acompañan a las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y postparto, y que participan en el cribado y la detección precoz de problemas de salud durante este período.

El segundo estudio de la tesis exploró precisamente las experiencias y percepciones de las matronas en relación con el cribado de la depresión posparto. Los resultados muestran que, desde la perspectiva de las profesionales participantes, elementos como la relación con la mujer, el tiempo disponible, la continuidad asistencial, la formación y los circuitos de derivación pueden condicionar cómo se desarrolla el proceso de cribado en la práctica clínica.

“Las matronas acompañan a las mujeres durante el embarazo y el posparto y, en muchas ocasiones, disponen de información que va más allá del resultado de un cuestionario. Una puntuación aporta información relevante, pero debe interpretarse dentro de una valoración más amplia y del contexto de cada mujer. Esto no sustituye la evaluación de los profesionales especializados en salud mental, pero sitúa a la matrona en una posición relevante para identificar posibles señales de alerta y facilitar la derivación cuando sea necesaria”, explica Naqui.

Una de las principales conclusiones de la tesis es que el cribado de la depresión postparto debe entenderse como un proceso que va más allá de la administración de un cuestionario. “Mejorar el cribado implica mirar a la vez qué preguntamos y en qué contexto lo preguntamos”, concluye Naqui.

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