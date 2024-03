Seyond amplía sus soluciones LiDAR para vehículos autónomos con NVIDIA DriveWorks y Omniverse

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración con NVIDIA permitirá un diseño más funcional y ágil para la integración de LiDAR en la automoción

Sunnyvale, 19 de marzo de 2024.- Seyond, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones LiDAR de altas prestaciones para vehículos autónomos y transporte inteligente, acaba de anunciar su colaboración con NVIDIA para integrar las soluciones LiDAR de última generación de Seyond en las plataformas NVIDIA DriveWorks y NVIDIA Omniverse.



La combinación de la tecnología LiDAR de Seyond con las amplias soluciones de desarrollo para automoción de NVIDIA transformará la forma en que se diseñan, desarrollan y prueban los vehículos autónomos. Como parte de esta colaboración, el hardware de GPU de NVIDIA se utilizará junto con el LiDAR de Seyond para procesar los datos de las nubes de puntos con rapidez y precisión a fin de mejorar la capacidad de conducción autónoma.



NVIDIA DriveWorks es la base del desarrollo e implantación de software para vehículos autónomos y ahora ofrece LiDAR de Seyond como una de sus numerosas y versátiles herramientas. Con esta última integración, los desarrolladores pueden utilizar la plataforma DriveWorks, con su middleware de calidad automovilística y sus algoritmos acelerados, para integrar de forma más sencilla y eficiente la tecnología LiDAR de Seyond en el diseño de sus vehículos.



NVIDIA Omniverse es una plataforma de interfaces de programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de software (SDK) y servicios que permite a los desarrolladores integrar fácilmente las tecnologías de descripción universal de escenas (OpenUSD) y renderizado RTX en sus aplicaciones y servicios 3D. Entre estas aplicaciones se incluye la simulación física de alta fidelidad para el desarrollo de vehículos autónomos (AV).



Los sensores LiDAR de alto rendimiento de Seyond ofrecen una excepcional precisión por punto y capacidades de alcance ultralargo para proporcionar una exactitud sin precedentes para una amplia gama de aplicaciones, incluidos los AV. El sensor LiDAR de alcance ultralargo Falcon, buque insignia de la empresa, tiene un alcance de detección de 500 metros y produce 1.500 líneas de barrido configurables por segundo para crear una imagen de nube de puntos en 3D, lo que permite detectar y clasificar fácilmente objetos en la carretera y cerca de ella.



La inigualable combinación de alcance ultralargo y resolución de grado de imagen de Falcon proporciona a los fabricantes de automóviles el máximo nivel de seguridad para la conducción autónoma y las capacidades de asistencia al conductor. Ha sido una configuración estándar del sistema Aquila para ocho modelos NIO, incluidos el ET7, ES7 y ET5, desde 2022 y también está integrado en los modelos FF91 Futurist de Faraday Future.



"La integración de las soluciones LiDAR de Seyond en DriveWorks y Omniverse es indicativa de nuestro compromiso con la producción de soluciones LiDAR de alta calidad y rigurosamente probadas para impulsar el desarrollo de soluciones de conducción autónoma e infraestructuras inteligentes más seguras, inteligentes y eficientes en todo el mundo", afirma Ezana Tesfu, Directora de Desarrollo de Negocio de Seyond. "A través de esta integración, esperamos colaborar con NVIDIA en nuevas e innovadoras formas de ayudar a nuestros clientes fabricantes de equipos originales de automoción a desarrollar y ampliar aplicaciones de conducción autónoma más inteligentes y altamente funcionales".



Seyond es miembro de NVIDIA Inception, un programa que fomenta la creación de nuevas empresas que revolucionan las industrias con avances tecnológicos.



Sobre Seyond

Seyond es un proveedor líder mundial de tecnología LiDAR de calidad de imagen que impulsa un mundo más seguro, inteligente y móvil en los sectores de la automoción, el transporte inteligente, la robótica y la automatización industrial. Fundada en Silicon Valley y con instalaciones de investigación y fabricación estratégicamente situadas en todo el mundo, Seyond elabora soluciones LiDAR que mejoran la conducción autónoma e impulsan el desarrollo de infraestructuras inteligentes. La dinámica cartera de productos de la empresa, que incluye el sensor LiDAR Falcon de alcance ultralargo, el sensor LiDAR Robin de alcance medio y corto y la plataforma de software de servicios de percepción OmniVidi, impulsa soluciones de automoción e ITS para socios como NIO, NVIDIA, Exwayz y Hexagon. Con cientos de miles de sensores LiDAR de Seyond ya en uso en aplicaciones de automoción y no automoción en todo el mundo, y con una capacidad de producción anual total que se espera que supere el medio millón de unidades a finales de 2024, Seyond está iluminando el camino hacia adelante para que el mundo vea de forma más inteligente (See Smarter™).



Más información en: https://www.seyond.com/



Video relacionado: https://www.youtube.com/watch?v=Evx3xOvhHeY&feature=youtu.be







Contacto

Nombre contacto: Ken Bieber

Descripción contacto: Seyond

Teléfono de contacto: (650) 963-9573