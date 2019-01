Solicitar créditos innecesarios perjudica seriamente a la población según un estudio de Repara tu deuda

Publicado 16/01/2019 13:08:44 CET

Muchos españoles se endeudan por vicio, según los expertos de la firma líder en la Ley de la Segunda Oportunidad

La mayoría de las personas tienen una visión neutra en cuanto a los préstamos se refiere, ya que no parecen peligrosos ni tampoco problemáticos al principio. Las empresas emprenden campañas de publicidad gigantescas que hacen que todo aquel que sea susceptible caiga en seguida en la trampa y pida un préstamo.

Algunas de las mayores causas por las cuales se solicitan préstamos son para pagar deudas anteriores, comprar un coche, terminar de pagar la hipoteca, etc. Aunque hay una razón escondida muy peligrosa y dañina ya que perjudica no sólo a los que piden el préstamo, si no que también a los que están a su alrededor.

El grupo de personas que más se ve perjudicado, según la experiencia dilatada de Repara tu deuda , a la hora de pedir un préstamo son aquellos que tienen problemas de drogodependecia, alcoholismo, ludopatía o cualquier otro vicio. ¿Por qué? Ellos en ocasiones no tienen la capacidad de razonar y valorar las opciones disponibles. Se dejan llevar por sus deseos carnales más potentes, y eso conlleva numerosas consecuencias.

Más de 400.000 personas en España son ludópatas, y cada vez más jóvenes. Hace diez años las personas que más iban a los casinos y a hacer apuestas eran los varones de entre 35-40 años, hoy en día es muy distinto, ahora son los jóvenes de entre 18-25 años que juegan a apostar en línea.

No se puede saber qué clase de personas van a desarrollar un problema de adicción, pero pueden influir numerosos factores para el emprendimiento de estas conductas. Además, no se debe olvidar que las personas con problemas de adicción tienen un alto riesgo de suicidio.

Las personas con problemas de adicción son los más susceptibles a pedir préstamos. Muchos pensarían que el banco no les concedería un préstamo, que sería irresponsable, pero las empresas prestamistas quieren obtener beneficios a toda costa, incluso si eso significa pisotear al resto. Además, pedir dinero al banco o a un prestamista no es el único modo de obtener un préstamo, ambos suelen solicitar acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad cada día.

El 36% de las personas están endeudadas con su tarjeta de crédito, 31% con el banco, 9% con prestamistas y 10% con familiares o amigos. Incluso hay algunos que están endeudados con todas las anteriores. Análisis hecho por la empresa “ Repara tu deuda ”.

Esta es la realidad que viven miles de españoles todos los días. Tienen miedo de perderlo todo, miedo de no llegar a fin de mes y de fracasar en la vida y en el mercado laboral.

El desempleo, la falta de motivación, deudas, y las preocupaciones que conllevan las hipotecas son algunas de las causas principales por las que los ciudadanos recurren a los vicios.

Probablemente uno de los préstamos más peligrosos sea el llamado “préstamo express”. Conceden una pequeña cantidad de dinero (entre 100 y 3000 euros) sin necesidad de tener nómina. Los porcentajes son realmente altos y los plazos para devolverlo muy limitados.

La educación financiera es fundamental en todos los casos para evitar cualquier clase de deuda y estrés innecesario que podría evitarse. Lo mejor es informarse siempre acerca de los aspectos positivos y negativos de los préstamos. En ocasiones se quiere creer que no habrá ningún problema, pero hay que abrir los ojos y no autoengañarse.

Se debe recordar que a pesar de la situación en la que se encuentre el país, siempre hay una solución y un camino a seguir. Nunca es el final. Existen compañías que ayudan a las personas endeudadas, incluso en algunos casos pueden anular la deuda. Puede sonar imposible, pero es así, la empresa “ Repara tu deuda ” ha experimentado muchos de estos casos de primera mano.

Aquellos con problemas de adicción o vicios son personas muy impacientes. En cuanto les entra el mono sienten que necesitan el dinero en seguida, y no son capaces de esperar ni una semana más. Piden el préstamo y no piensan en las consecuencias ni cuando, ni cómo podrán pagarlo.

Los préstamos comienzan siendo una pequeñez, algo que se puede solucionar con algunas horas extra en el trabajo, pero termina siendo mucho más que una pesadilla si se gestiona de forma incorrecta, que en la mayoría de los casos es así.El mayor problema de estas personas con alto factor de riesgo es que no se preocupan por su futuro, ni tampoco les supone una catástrofe llegar a una muerte financiera.

Los familiares de éste grupo la mayoría de las veces terminaban costeando sus vicios a través de terceros, ya que se rehúsan a hacerlo de primera mano, aunque al final terminan haciéndolo y les sale mucho más caro.

Repara tu deuda aconseja que lo más importante es detener esta clase de conductas a tiempo, cuando todavía están comenzando. Un tratamiento médico es la opción más recomendable para todo aquel que tenga un problema de adicción, mental o personal, ya que la ayuda de un profesional es imprescindible en estos casos.

