The Outlet Stores Alicante recauda casi 6.000 euros para Payasospital con su última Funny Rush

Esta acción solidaria a favor de Payasospital dio comienzo el 13 de mayo, coincidiendo con el Día del Niño Hospitalizado, y ha resultado, por segundo año consecutivo, todo un éxito

The Outlet Stores Alicante ha alcanzado recaudar casi 6.000 sonrisas altruistas con su iniciativa “Funny Rush 2.0”. El objetivo de la acción solidaria no era otro que conseguir la colaboración del mayor número posible de usuarios anónimos que, de forma absolutamente desinteresada, dejasen su sonrisa virtual en la landing page de la acción https://www.theoutletstoresalicante.es/funny-rush-2/. Cada sonrisa virtual recaudada sería transformada inmediatamente en 1 € donado por parte del centro comercial al proyecto solidario de Payasospital. En esta edición de 2022 han participado nada más y nada menos que 5.897 usuarios.



Esta recaudación se destinará al Programa Quirófano de Payasospital. El proyecto se encarga de ayudar a los niños hospitalizados que deben someterse a una operación quirúrgica. Una pareja de payasos profesionales acompaña al niño durante todo el proceso, antes de la intervención así como en el postoperatorio, para minimizar sus dudas y miedos así como hacer más llevadero este complicado momento.



El Centro Comercial The Outlet Stores Alicante y la asociación Payasospital dan las gracias a todas las personas que han participado desinteresadamente en esta segunda edición de Funny Rush haciendo posible que esta necesaria iniciativa haya alcanzado de nuevo sus objetivos.



Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.







