Tia Lee se descubre a sí misma. Llega el tercer episodio de la serie de animación "Goodbye Princess"

(Información remitida por la empresa firmante)

Hong Kong, 23 de noviembre de 2022.

Con casi 50 millones de visualizaciones en Internet, los dos primeros episodios de la serie de animación "GOODBYE PRINCESS" de Tia Lee, icono asiático de la moda, cantante de C-POP, actriz de cine y televisión, se han convertido en un éxito inmediato. Tia anuncia con entusiasmo que ya se ha publicado todo el conjunto de animación, póster e imágenes fijas y en movimiento para el episodio 3

"The Puppet" ("La marioneta") es el tercer episodio de la serie de animación de prelanzamiento "GOODBYE PRINCESS". Al final del segundo episodio, la princesa salta para escapar de la carroza y aterriza sobre un escenario donde tiene una brillante carrera como cantante. Sin embargo, detrás de ese éxito, entre bastidores, otros tratan de hacer que Tia encaje en un molde estereotípico, mientras el "hada madrina" aparece constantemente desde los laterales del escenario para darle ropa cada vez más ajustada. La princesa se siente indefensa y triste, pero la audiencia reacciona con entusiasmo ante esa imagen distorsionada. La princesa vislumbra una rueca en la distancia que teje el vestido de sus sueños. Cuando trata de alcanzar el vestido, unos hilos parecen atrapar sus manos, como si de una marioneta se tratase, y le arrebatan la libertad. Sin ninguna escapatoria, su cuerpo se convierte en un títere de madera mientras cae al abismo.



Qué representa el póster del episodio "The Puppet":



1. La ropa que lleva la princesa mientras actúa sobre el escenario representa el estilismo de Tia en los comienzos de su carrera artística.



2. La grotesca reacción de la audiencia, en forma de metáfora, a la imagen cada vez más distorsionada de Tia.



3. Los altibajos que reflejan las dificultades a las que Tia se ha enfrentado en la vida real: desde la caída al océano en el episodio 1 hasta el salto desde la carroza en el episodio 2 y la nueva caída al abismo en este episodio.



El tercer conjunto de imágenes en movimiento e imágenes fijas que acompañan a "The Puppet» ha sido publicado hoy con la revista Vogue Hong Kong, otra obra maestra seleccionada por Tony C. Miller. En la imagen en movimiento aparece Tia vestida con un icónico vestido rojo de Poem y zapatos de tacón de Christian Louboutin, manipulada como una marioneta, pero liberándose al final de las ataduras que la retienen.



¿Cuántas dificultades más superará? Seguir atentos y descubrir mucho más.



Fechas de lanzamiento del episodio 4:



Animación: 22 de noviembre



Póster de la animación: 23 de noviembre



Imágenes fijas y en movimiento: 24 de noviembre



Materiales de prensa oficiales:



Episodio 3 de la animación "GOODBYE PRINCESS": https://youtu.be/2g0e1LzeawI



Póster del episodio 3 de "Goodbye Princess": enlace



enlace (para descarga)



Imagen fija del episodio 3 de "GOODBYE PRINCESS": https://www.instagram.com/p/ClNsINkNfnG



enlace (para descarga)



Imagen en movimiento del episodio 3 de "GOODBYE PRINCESS": enlace



Portada digital 「The Voice」: enlace



enlace (para descarga)



Canales oficiales de Tia Lee:



Instagram @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/



YouTube: enlace



Facebook: enlace



Weibo: https://weibo.com/u/1396928042/



Acerca de Tia Lee

Tia Lee (李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante asiática de C- POP, actriz de cine y de televisión, modelo y exintegrante del grupo musical femenino Dream Girls. Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como icono de la moda y marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.







Contacto

Nombre contacto: Redhill Asia

Descripción contacto: Redhill Asia

Teléfono de contacto: +852 60777342