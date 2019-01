'Tres cocineros y el Café de Oriente batallando contra la ELA'

Publicado 23/01/2019 14:14:18 CET

EL CLUB ROTARY MADRID SERRANO ORGANIZA UNA CENA BENÉFICA CONTRA LA ELA

DE LA MANO DE TRES ESTRELLAS MICHELIN: PACO RONCERO, MARCOS MORÁN Y PEPE SOLLA

Y EL CAFÉ DE ORIENTE

-El lunes 4 de febrero, a las 21 horas, el Café de Oriente (plaza de Oriente, 2. Madrid) ofrecerá un menú diseñado y elaborado por estos tres grandes chefs, a un precio de 100 euros

-La recaudación irá destinada a ayudar a los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en riesgo de exclusión social, en colaboración con la asociación adEla (Asociación Española de ELA) destinando 1.000 euros anuales por enfermo/familia

-El Rotary Club Madrid Serrano, los chefs, el equipo de Café de Oriente y los distintos proveedores (Makro, Heineken y Triticum) participan en el proyecto de forma totalmente altruista

Madrid, 23 de enero de 2019.- El próximo lunes 4 de febrero, a las 21 horas, el restaurante Café de Oriente de Madrid acogerá una velada especial ideada por Rotary Club Madrid Serrano, uno de los clubes más activos y participativos, constituido hace más de 30 años, que trabaja en diversos proyectos solidarios nacionales e internacionales.

LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, DEVASTADORA E INCURABLE

En esta ocasión, los fondos irán a su proyecto emblemático, “Batallando contra la ELA” (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Nadie sabe, de momento, cuál es el origen de la ELA y mucho menos cómo erradicarla. A día de hoy sin cura, la ELA acaba convirtiendo a quienes la padecen en dependientes totales. En nuestro país, la ELA afecta a más de 4.000 personas y se diagnostican 900 casos al año. La mitad de afectados fallecen sin recibir las ayudas de la Dependencia y, a medida que la enfermedad avanza, la asistencia personal las 24 horas del día los 365 días del año resulta vital para ellos. Es la enfermedad neurodegenerativa en la que el paciente soporta más gastos.

DELICIAS SOLIDARIAS

Los tres chefs miembros de Sinergias United Chef, Paco Roncero, Pepe Solla y Marcos Morán, colaboran de forma totalmente altruista elaborando un menú exclusivo, a un precio de 100 euros. Entre los aperitivos, se podrán degustar dos diseñados por Pepe Solla (navaja en salsa verde de alga y mejillón en escabeche cremoso), dos de Marcos Morán (bocadillo crujiente de quesos y albóndigas de gochu astur-celta) y dos de Roncero (filipino de foie y croqueta de jamón ibérico líquida). Como platos fuertes, proponen salmón, manzanas y café (by Marcos Morán), merluza con emulsión de su jugo, berzas y ajada (by Pepe Solla) y rabo de toro con foie, setas y cebollitas (by Paco Roncero). Como postre, hojaldre caramelizado de Pomme Sucre. Todos los ingredientes para la elaboración de esta cena han sido cortesía de Makro. Los platos estarán acompañados de vinos de D.O. nacional (también cortesía de Makro), agua y cerveza cortesía de Heineken. El pan será cortesía de Triticum. Por su parte, el Grupo Lezama colabora también totalmente gratis, cediendo para el evento las instalaciones del restaurante Café de Oriente, así como a su personal de cocina y de sala.

AYÚDANOS A AYUDAR

La recaudación obtenida se destinará a mejorar la calidad de vida de enfermos de ELA y sus familias. Contribuiremos a sufragar sesiones de fisioterapia, de logopedia y cuidadores, para quienes no cuenten con los recursos suficientes o se encuentren en riesgo de exclusión social. Porque LO MÁS URGENTE es mejorar la calidad de vida del enfermo.

Sobre Rotary Club Internacional y el Rotary Club Madrid Serrano

Rotary es una red mundial de voluntarios al servicio de la comunidad. Los rotarios son líderes empresariales y profesionales, que proporcionan servicios humanitarios, alientan la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuyen a promover la buena voluntad y la paz en todo el mundo. El primer Rotary Club fue el de Chicago, Ilinois, EE.UU., fundado en 1905 por Paul P. Harris. Hoy, aproximadamente 1,2 millones de rotarios integran los más de 33.000 clubes rotarios que funcionan en más de 200 países.

En España hay más de 4.000 rotarios integrados en 3 Distritos que agrupan más de 200 clubes. El Rotary Club Madrid Serrano fue creado en el año 1987 siendo un club rotario emblemático en Europa Continental. El Club Rotary Madrid Serrano dedica sus esfuerzos y los fondos recaudados a un conjunto de proyectos solidarios nacionales e internacionales, destinados a ayudar a los más vulnerables.

Sobre adEla

La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica –adEla-, organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, dedicada a ayudar a las personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), fue fundada en 1990 por un pequeño grupo de amigos, familiares y cuidadores de enfermos de ELA, con apoyo del célebre científico y Premio Príncipe de Asturias, Stephen Hawking, que padecía la enfermedad y que nos ha dejado recientemente.

Declarada de Utilidad Pública en 1995 por el Consejo de Ministros y, en el año 2000, fue declarada de S. M. La Reina Doña Sofía concedió a adELA ser su Presidenta de Honor, ratificando la constancia y el compromiso de la Asociación con la sociedad. En la actualidad, la Presidenta de Honor es la Reina Letizia.

Sobre Grupo Lezama

El Grupo Lezama, empresa dedicada desde hace ahora exactamente 45 años al sector de la restauración y la formación, tiene su origen en la acción social. Su presidente Don Luis de Lezama comenzó su andadura profesional ayudando a jóvenes en exclusión social a encontrar un trabajo y forjarse un porvenir. Este espíritu social lleva acompañando al Grupo Lezama en su día a día y en todas sus marcas, lo que hace que se sienta orgulloso de poder participar en esta cena benéfica ofreciendo para ello, el espacio y al equipo del Café de Oriente, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid.