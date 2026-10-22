Archivo - La UIC acogerá el congreso anual de la SEDEM, que abordará los retos actuales en la formación médica - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

La celebración de este congreso, que tendrá lugar en el Campus Sant Cugat del 19 al 21 de noviembre bajo el lema ‘Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la innovación educativa’, supone el inicio de los actos de celebración del 20 aniversario del Grado en Medicina

El encuentro abordará algunos de los principales desafíos de la educación médica, como la integración responsable de la inteligencia artificial, el desarrollo del pensamiento crítico, la formación y las competencias del profesorado, la mejora de las prácticas clínicas, la simulación y evaluación de competencias, y la incorporación de la sostenibilidad y la salud planetaria en la formación de los futuros médicos.

Una de las novedades de esta edición será el Premio SEDEM-Instituto Universitario de Pacientes de la UIC, que permitirá dar a conocer iniciativas que promuevan una atención centrada en la persona

Barcelona, 22 de octubre de 2026. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) acogerá del 19 al 21 de noviembre el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat. Bajo el lema ‘Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la innovación educativa’, el evento reunirá a la comunidad educativa para reflexionar y debatir sobre los principales retos actuales en la formación médica.

Organizado por la SEDEM en colaboración con la UIC, el encuentro dará inicio a las distintas acciones que la universidad llevará a cabo a lo largo del curso 2026-27 para conmemorar el 20º aniversario del Grado en Medicina, una titulación que nació con la visión de formar médicos excelentes capaces de unir la práctica clínica, la investigación y los valores humanistas.

Durante el congreso, los principales temas que se abordarán serán la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, la simulación clínica, el pensamiento crítico, y la sostenibilidad y salud pública planetaria en el Grado en Medicina. Las actividades también plasmarán el modelo docente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud basado en el modelo afectivo-efectivo, la atención a las personas y el desarrollo de competencias humanas y relacionales como fundamento de la formación de los médicos y profesionales de la salud del futuro.

“La formación de los futuros médicos debe avanzar al ritmo de la innovación científica y educativa, sin perder nunca de vista la dimensión humana de la medicina. En la UIC apostamos por un modelo afectivo-efectivo que integra la excelencia clínica con la empatía, la escucha y el compromiso con las personas. Un enfoque que conecta con el propósito de este congreso: impulsar una educación médica que forme profesionales capaces de cuidar tanto desde el conocimiento como desde el humanismo”, afirma la Dra. Esther Calbo, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC.

El encuentro contará con más de una veintena de ponentes nacionales e internacionales que participarán en mesas redondas y conferencias magistrales, presentación de experiencias docentes innovadoras, talleres interactivos sobre metodologías de aprendizaje y evaluación, y espacios de encuentro y networking entre docentes e investigadores.

Entre los participantes del congreso figuran destacados expertos nacionales e internacionales en educación médica. Entre ellos, el profesor Yavuz Selim Kiyak, de la Gazi University (Turquía), que impartirá la conferencia inaugural sobre inteligencia artificial, evaluación y retroalimentación en educación médica; Joaquín García-Estañ, presidente de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM); Fernando Bandrés Moya, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, responsable de la conferencia de clausura sobre competencias transversales; Maite Martín Ibáñez, presidenta de la Plataforma OneHealth; y Mónica Rodríguez-Carballeira, directora de Docencia y del Centro de Simulación del Hospital Universitario Vall d'Hebron y vicepresidenta de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP). El programa reunirá asimismo a representantes de facultades de Medicina, universidades y centros sanitarios de distintos puntos de España.

UIC Health

La elección de la UIC como sede del congreso refleja la apuesta de la universidad por una formación estrechamente vinculada a la realidad asistencial. La UIC cuenta con un modelo práctico e interdisciplinario en la formación en salud, plasmado en el ecosistema UIC Health en el que conviven siete disciplinas -Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Bioingeniería y Ciencias Biomédicas- que se imparten en el Campus Sant Cugat, integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, y que se extiende a todos los centros sanitarios universitarios adscritos a la Universidad como el Hospital General de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa, el EAP Sardenya y el Hospital Sanitas CIMA de Barcelona.

Este planteamiento favorece la formación interprofesional y ofrece al alumnado un aprendizaje progresivo en contacto con pacientes, hospitales, clínicas universitarias y entornos de investigación, con el objetivo de formar profesionales preparados para afrontar los desafíos de la atención sanitaria desde una perspectiva científica, ética y humanista.

Premio SEDEM – Instituto Universitario de Pacientes de la UIC

Una de las novedades de esta edición del congreso es la creación de un nuevo galardón, el Premio SEDEM - Instituto Universitario de Pacientes de la UIC, que tiene como finalidad reconocer iniciativas innovadoras que contribuyan a integrar la humanización en la educación médica y en la formación de los profesionales de la salud.

La candidatura ganadora será invitada a presentar su experiencia durante el Congreso con el objetivo de favorecer la difusión de buenas prácticas, promover el intercambio de experiencias y reconocer públicamente su contribución a la educación médica y a la humanización de la atención sanitaria. El jurado, designado conjuntamente por el Instituto y la SEDEM, podrá otorgar también menciones si lo considera adecuado.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación

del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès