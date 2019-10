Universitarios españoles trabajan para mejorar las misiones Artemis de la NASA

Publicado 09/10/2019 14:57:19 CET

Moonchallenge by FUE. Planetario de Madrid

Moonchallenge by FUE. Planetario de Madrid - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

· Proyectos para generar energía lunar a través de un reactor nuclear de torio, un robot minero para extraer agua congelada, naves más eficientes, sistemas de comunicación Luna-Tierra, creación de una moneda lunar o diseños para fabricar hábitats lunares con impresión 3D son algunas de las propuestas destacadas.

· Más de 700 estudiantes de posgrado han participado en el reto Moonchallenge by FUE de Fundación Universidad-Empresa, un programa formativo donde los universitarios españoles han generado ideas de valor para las 7 misiones Artemis de la NASA.

· "Hemos puesto la enorme capacidad innovadora de nuestro talento joven para afrontar los retos del programa aeroespacial con mayor impacto de la historia" según Carmen Palomino, directora de Talento de Fundación Universidad-Empresa.

· "Queremos participar en la carrera espacial con nuestro talento joven." asegura Luis González, coordinador de Moonchallenge by FUE.

· Moonchallenge by FUE ha sido el único evento de talento joven que se ha celebrado en España dentro del marco de la World Space Week.

Madrid, 9 de octubre de 2019.- 50 estudiantes de posgrado, elegidos entre más de 700 participantes, han presentado en el Planetario de Madrid sus proyectos para mejorar las 7 misiones Artemis de la NASA dentro del evento Moonchallenge by FUE, una iniciativa de Fundación Universidad-Empresa que busca resaltar el talento joven para ponerlo al servicio de la carrera espacial.

El objetivo de Moonchallenge by FUE es explicar al mundo cómo "una representación del talento joven español ha trabajado sobre las 7 misiones Artemis, anunciadas por NASA a mediados de este año y centradas en investigar nuevas tecnologías que funcionen a partir de los materiales que tenemos en nuestro satélite", explica Carmen Palomino, directora de Talento de la Fundación Universidad-Empresa (FUE).

Ideas sobre cómo generar energía en la Luna a través de un reactor nuclear de torio, un robot minero para extraer agua y almacenarla, propuestas para hacer naves espaciales más eficientes y sostenibles, mejoras en los sistemas de comunicación Luna-Tierra, creación de una moneda lunar o propuestas para fabricar hábitats lunares a través de ladrillos de regolito o mediante impresión 3D son algunas de las ideas de valor que han aportado los estudiantes.

"Todos los proyectos aúnan talento joven e ideas innovadoras y se centran en facilitar la vida en la Luna, lo que permitirá posteriormente llegar a Marte", asegura Carmen Palomino.

"Nuestro objetivo es que todo el progreso que pueda desencadenar esta carrera espacial sea un trabajo conjunto del que forme parte el talento joven" asegura Luis González, coordinador de Moonchallenge by FUE.

Para ello todos los proyectos expuestos se han liberado en la web de Moonchallenge by FUE y están disponibles para empresas y entidades que quieran participar en la carrera espacial. "Queremos que cualquier persona interesada pueda consultarlas y utilizarlas con el fin de convertirlo en conocimiento libre", indica el coordinador de Moonchallenge by FUE.

Energía a través de un reactor nuclear de torio

Uno de los proyectos se dirige a la misión 4 de Artemis que pretende desarrollar una presencia lunar humana sostenible. "Nuestra propuesta es generar energía en la Luna a través de un reactor nuclear de torio que es un metal blando, más abundante que el uranio y mucho más seguro", explica Lluis Esquerda, portavoz del equipo.

"Hemos apostado por el torio porque debido a su poco peso es más sencillo su traslado y creemos que la tecnología espacial tiene que ser fiable", añade. Además, su proyecto sugiere integrar esa energía y almacenarla en una red eléctrica inteligente llamada Smart Grid.

Robot minero para extraer agua y ladrillos de impresión 3D y regolito

Otro de los proyectos de Moonchallenge by FUE se centra en el prototipado de un robot minero para buscar y almacenar agua en forma de hielo. "A través de un proceso de osmosis invertida nuestra idea es desmineralizar y posteriormente potabilizar y almacenar agua en la Luna", comenta África del Mar Fernández, portavoz del proyecto.

Las expediciones lunares y los futuros asentamientos son otros de los ejes de las misiones Artemis. Para la habitabilidad de la futura villa Lunar otro de los proyectos se centra en los materiales de construcción y sugieren un 'mooncrete', ladrillo fabricado por impresoras 3D. "Queremos hacer de la Luna nuestro hogar", explica Luis Azaña, portavoz del proyecto.

En esa línea, otro de los proyectos propone usar el regolito lunar como material para las futuras bases lunares. "El regolito tiene una gran capacidad de adaptación, el objetivo es que soporte los terremotos y los posibles derrumbamientos lunares", explica Juan Mata, portavoz del proyecto.

Moonchallenge by FUE: vocaciones tecnológicas y soft skills

Para Carmen Palomino, directora de Talento de la FUE, Moonchallenge by FUE es mucho más que un simple evento. "Queremos que nos ayude a fomentar las vocaciones tecnológicas, especialmente de las niñas, mediante la divulgación del programa aeroespacial más ambicioso de la historia y la innovación que aportará a la sociedad del futuro", anuncia. "Esto es clave, ya que los nuevos retos de la humanidad pasan por la Inteligencia Artificial, el BIG Data, etc. y necesitamos cada día más perfiles STEAM que se incorporen a nuestras compañías", apunta Palomino.

Además, la FUE quiere poner en valor la importancia de las competencias transversales, un factor clave para su inserción en el mercado laboral: "Sabemos qué buscan las organizaciones: ante todo, talento transformador. Ellas valoran la capacidad de trabajo en equipos complejos, remotos y multiculturales, la comprensión del entorno digital de mercados e industrias, la resiliencia, el pensamiento crítico, las competencias relacionales y el liderazgo emprendedor", explica Carmen Palomino.

El programa Artemis

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha creado Artemis, el programa espacial para enviar astronautas a la luna en el 2024. El programa de exploración lunar utilizará tecnologías y sistemas innovadores, colaborando con empresas privadas y otras agencias internacionales de modo que se asegure en 2028 la sostenibilidad de las 7 misiones que integran Artemis.

Con Artemis, la NASA ampliará las alianzas internacionales y comerciales de las grandes empresas y señalará el camino a seguir en cuanto a las tecnologías que despuntarán y serán necesarias en el futuro. "Además, servirá de inspiración a las nuevas generaciones y fomentará las vocaciones STEM, especialmente entre las niñas", concluye Carmen Palomino.

Sobre la Fundación Universidad Empresa:

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo trabajo se basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para construir relaciones a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en general. Gracias a esta filosofía de trabajo, a esta forma de entender su misión, la Fundación Universidad- Empresa es, desde su creación hace ya 45 años, un referente de innovación en los campos de la formación, el empleo y el emprendimiento.

Para más información:

Europa Press Comunicación

Manuel Recio, manuelrecio@europapress.es - 600 90 55 93

Daniel Calvo, danielcalvo@europapress.es - 600 90 50 84

Virginia García, virginiagarcia@europapress.es - 679 17 79 45

Fundación Universidad-Empresa

Ana Portaceli, directora de Comunicación, aportaceli@fue.es - 699 22 05 41

EMISOR: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA.