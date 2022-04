Up Spain, se vuelca con Ucrania

Up Spain se vuelca con la crisis que se está viviendo en Ucrania con acciones solidarias para contribuir al gran despliegue solidario de ayuda humanitaria en el país

La primera acción ha sido apoyar con una dotación económica al Comité de Emergencia Español, que se encarga de repartir los fondos recaudados entre las seis ONG que lo componen: Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision; para responder de la manera más rápida y efectiva, garantizando que las ayudas lleguen a quien más lo necesita.



Además, el espíritu solidario de los empleados se hizo presente y, bajo el liderazgo del Comité de Mecenazgo, se organizaron para conseguir entre todos 1.000€ adicionales antes del 31 de marzo; dinero que se sumará al donativo de Up Spain. Por otro lado, desde la compañía se ha promovido una acción conjunta con los empleados que quieran convertirse en familias de acogida, para registrar sus casas en la nueva plataforma Share With Up.



En España, será la ONG Rescate, que forma parte del Sistema Nacional de Acogida a Refugiados, la que ayudará en la asignación de personas refugiadas provenientes de Ucrania y en el acompañamiento y seguimiento durante el proceso. Aprovechando esta relación de colaboración y como valor agregado, algunos miembros de la Dirección de Personas de Up Spain están participando de manera voluntaria con la ONG Rescate en las entrevistas de selección de familias de acogida, poniendo así sus competencias profesionales del área de recursos humanos al servicio de esta situación. Todas las semanas, en el seno de la compañía se realiza una sesión de Proyectos en Abierto, dedicado a comunicar novedades internas; el pasado viernes, el protagonista fue un representante de la ONG Rescate para compartir con todos los colaboradores el trabajo que están realizando para atender esta crisis humanitaria. “Estamos muy agradecidos con el compromiso demostrado por los empleados de Up Spain, porque solo nos confirma que somos gente que no sabe de fronteras”, apunta Mónica Torre, Directora de Recursos Humanos de Up Spain.







