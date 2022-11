Vilches Abogados reconocido como uno de los mejores despachos en el área civil por Best Lawyers

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2022.

El directorio jurídico de prestigio internacional Best Lawyers ha reconocido para su edición de 2023 al despacho Vilches Abogados ubicado en Madrid, como una de las mejores firmas del año en el área de Derecho Civil

Vilches Abogados acaba de recibir el reconocimiento a través del prestigioso Organismo internacional The Best Lawyers™️ como uno de los mejores despachos jurídicos de España por la excelencia profesional en el área de Derecho Civil, en su 15ª edición, la de 2023.



The Best Lawyers™️, consolidada como una referencia jurídica, basa su elección en los éxitos alcanzados por los bufetes, o abogados, a lo largo del año, y avala a los galardonados como unos de los mejores elegidos en determinadas áreas de la abogacía.



Como cada año, el directorio de práctica legal Best Lawyers™️ ha publicado el listado de los mejores abogados y despachos de los 5 continentes. El reconocimiento en este directorio se basa exclusivamente en la evaluación de otros abogados y clientes de las firmas, analizando los éxitos jurídicos alcanzados a lo largo del último año.



Este nuevo reconocimiento revalida, un año más, a Vilches Abogados Madrid como despacho de referencia especializado en derecho civil en Madrid y España.



Para Vilches Abogados, ser reconocidos con este galardón en Derecho Civil hace que se consoliden como uno de los mejores despachos en el área civil del territorio Nacional.



VIlches Abogados tiene sus sedes en Madrid Centro, Tres Cantos, Móstoles, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Majadahonda, Pozuelo y San Sebastián de los Reyes. El bufete de abogados está en continua expansión y prevé ampliar sus servicios legales con nuevos despachos en la Comunidad de Madrid con nuevas sedes en diferentes zonas en el próximo año 2023.



Manuel Hernández, habitual en su canal de Youtube con videos de actualidad, es el director y fundador de los bufetes repartidos por la Comunidad de Madrid y que ya cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector.



Web: vilchesabogados.com







