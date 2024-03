Wine Gogh, la empresa inventora de pintar con luz y art and wine se expande

(Información remitida por la empresa firmante)

Las clases de aprender a pintar en Madrid, Barcelona y Valencia con Wine Gogh llegan a Sevilla, además tienen el concepto del art and wine gogh neón

España, 18 de marzo de 2024.- Aprender a pintar en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, ya es posible. Con un equipo especializado de docentes y ahora, están en Sevilla, y cuentan con el concepto art and wine de vino y pintura.



Su técnica más característica y especial que define esta academia es el Wine Gogh Neón, pintar bajo luz negra con pinturas fluorescentes en un espacio repleto de luces neón, parece que el alumno pinte con luz. Es una sensación mágica y una de las mejores formas para pasarlo bien aprendiendo.



En Wine Gogh se aprende a desarrollar habilidades artísticas con las herramientas adecuadas junto a un equipo de profesionales y aprender a pintar con pintura acrílica fluorescente es posible. No hace falta tener conocimientos previos ni experiencia, solo ganas de aprender y pasarlo bien. Tampoco se debe olvidar su experiencia art and wine y el concepto de vino y pintura.



"Aprender a pintar con luz y además con el concepto Art and wine gogh ya es una realidad".



Esta academia ofrece diferentes clases. Una de ellas, la Wine Gogh Classic, la experiencia más tradicional, "dónde serás libre de crear la obra que prefieras a plena luz del día con pintura acrílica".



Con Wine Gogh se aprende a pintar en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Esta academia es la primera en llevar a cabo eventos con pintura neón, toda una novedad en Europa. Dani González, el jefe de estudios de la academia, se muestra muy satisfecho con la expansión de la marca: "Es un éxito. Ahora están copiando el modelo, ya que fuimos los pioneros en Europa. El concepto Art and wine Gogh Neón es lo que diferencia y hace especiales además de pintar con vino. Pronto inauguraremos una nueva academia en una ciudad sorpresa". Así que mejor estar atento a la cuenta de Instagram (winegogh.es) para saber las últimas novedades.



En esta academia se realizan cursos intensivos, regulares o simplemente de una clase, pero siempre con el aprendizaje de técnicas de pintura acrílica y con un temario adaptado a cada nivel. Disponen de un espacio idílico para sacar la creatividad y compartir un rato agradable. Además, también tienen la opción a domicilio, ya que colaboran dando clases a empresas locales y desplazándose dónde haga falta. Un aprendizaje ideal para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, las clases grupales, el "team building".



Wine Gogh se encarga de facilitar todo el material y estar acompañando durante el proceso por un equipo docente especializado en diseño, ilustración o bellas artes. Un grupo de artistas y creativos que guían paso a paso en esta experiencia única. Da igual si el alumno es principiante o un artista experimentado. Wine Gogh abre sus puertas a todos los públicos. Lo más importante es venir con ganas de aprender, para así conseguir crear un cuadro en un ambiente mágico.



Wine Gogh tiene página web, dónde se puede acceder a las diferentes clases, cursos y técnicas disponibles, y dónde también se puede reservar, consultar dudas o seguir su blog.



Emisor: Wine Gogh

Contacto

Nombre contacto: Daniel Gonzalez

Descripción contacto: Jefe de estudios

Teléfono de contacto: 676 090 054