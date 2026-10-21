La economía y el acceso a la vivienda, entre las principales fuentes de frustración de la juventud valenciana

Jóvenes españoles 2026 | Comunidad Valenciana - FUNDACIÓN SM

El acceso a la vivienda es uno de los grandes obstáculos para el proyecto vital: los jóvenes puntúan con un 6,6 sobre 10 la dificultad de acceder a una vivienda adecuada.

Las opiniones sobre la igualdad de género muestran la persistencia de algunos estereotipos: el 69 % cree que algunas mujeres buscan privilegios en nombre de la igualdad y el 61 % piensa que utilizan su atractivo para manipular a los hombres.

El 62 % afirma haber experimentado algún tipo de discriminación o maltrato durante el último año. Un 31 % ha recibido insultos, amenazas o mensajes de odio en línea y un 24 % ha sufrido acoso sexual en internet.

Siete de cada diez jóvenes valencianos están a favor de atender y acoger a los menores no acompañados.

La situación económica y laboral concentra las principales preocupaciones: el 39,7 % se frustra por no llegar a fin de mes o por los problemas económicos en casa y el 33,9 % por no encontrar trabajo o tener empleos mal pagados.

El 72,3 % de los jóvenes considera bastante o muy importante la competencia profesional.

Más de un tercio de los jóvenes valencianos se identifica como católico (35,2 %) y el 33,7 % considera importante la religión en su vida.

Las opiniones sobre la inmigración presentan distintos matices: el 77,4 % cree que las personas inmigrantes deben adaptarse a las costumbres y la cultura españolas, mientras que el 54,2 % considera que España las necesita para mantener su nivel de vida.

El ocio combina actividades digitales y domésticas con la lectura: el 55 % realiza actividades de lectura durante al menos quince minutos y un 34 % lee todos o casi todos los días.

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 21 de octubre de 2026. La juventud de la Comunidad Valenciana afronta un contexto marcado por la incertidumbre económica, las dificultades de acceso a la vivienda y una creciente desconfianza hacia el funcionamiento de la democracia. Así lo recoge Jóvenes españoles 2026 Comunidad Valenciana, el informe de la Fundación SM que analiza los valores, las preocupaciones, las expectativas y las formas de participación de la población joven de entre 15 y 29 años.

Los datos de este comunicado proceden del anexo específico de la Comunidad Valenciana.

La economía, el empleo y la vivienda, entre los principales retos de la juventud

Las principales fuentes de frustración se relacionan con la economía, el empleo y la falta de tiempo personal. El 39,7 % señala no llegar a fin de mes o los problemas económicos en casa; el 33,9 %, no encontrar trabajo o tener trabajos mal pagados; el 32,7 %, tener demasiado que hacer y no disponer de tiempo para sí mismo; y el 30,9 %, no poder tener una vivienda propia.

A la hora de valorar el empleo, el aspecto más importante es contar con un buen salario (42,2 %), seguido de disfrutar de un buen ambiente laboral (39 %). También destacan el equilibrio entre la vida profesional y personal (25,3 %) y la flexibilidad horaria (23,5 %).

De cara a la felicidad futura, los factores más mencionados son tener un buen empleo (18,7 %), disponer de mucho dinero (18,2 %) y tener una vivienda propia (14,3 %). En una escala de 0 a 10, los jóvenes sitúan en 6,6 la dificultad de acceder a una vivienda adecuada; en 6,1 la de trabajar en algo que les guste; en 5,9 la de formar una familia; y en 5,8 la de lograr la independencia económica.

La formación ocupa un lugar importante en las prioridades juveniles

La juventud de la Comunidad Valenciana concede una gran importancia a los estudios y la formación: el 88,3 % los considera bastante o muy importantes en su vida, un porcentaje que sitúa la educación entre los aspectos relevantes para este grupo. Sin embargo, los estudios también aparecen entre las fuentes de preocupación: el 27,5 % señala los problemas relacionados con los estudios como una de las situaciones que le generan frustración. Los datos reflejan así una doble realidad: la formación ocupa un lugar destacado en las prioridades juveniles, pero el recorrido educativo también puede estar acompañado de dificultades.

La espiritualidad sigue presente en la juventud

En la Comunidad Valenciana, el 33,7 % de los jóvenes considera la religión bastante o muy importante en su vida. El 35,2 % se identifica como católico y el 25,8 % se declara ateo o no creyente. Estas cifras describen una realidad plural, en la que conviven distintas formas de relación con la religión.

Junto a estas identificaciones, se observa la presencia de distintas creencias espirituales: el 64,2 % afirma creer en el karma, el 51,5 % en la vida después de la muerte y el 38,2 % en la reencarnación. Las creencias adquieren especial relevancia en momentos difíciles (56,5 %) y ante la muerte de un ser querido (53,8 %).

La lectura mantiene su importancia en un ocio juvenil cada vez más digital

El ocio juvenil valenciano se orienta cada vez más hacia el ámbito digital y doméstico, con actividades como ver películas y series en línea, usar redes sociales, navegar por internet o ver la televisión. Este modelo convive con actividades sociales, como salir a comer o cenar y compartir tiempo con amistades, mientras pierden peso las prácticas asociadas al consumo de alcohol y a la asistencia a bares y discotecas.

Entre los usos de internet más extendidos figuran chatear (70,2 %), escuchar música, radio o pódcast y ver películas (63 %) y utilizar redes sociales (61,1 %).

La lectura forma parte de los hábitos cotidianos del 55 % de los jóvenes valencianos: el 34 % lee libros, prensa, revistas o cómics durante al menos quince minutos todos o casi todos los días, y el 21 % lo hace una o dos veces por semana. Estos datos sitúan la lectura como una práctica relevante dentro de su tiempo libre.

La juventud valenciana plantea retos para la confianza en la democracia

El 64 % de la juventud valenciana declara estar poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la democracia. En este contexto, el 52,9 % está bastante o totalmente de acuerdo con que a veces hace falta mano dura, aunque se sacrifiquen algunas libertades, y el 51 % con que un régimen autoritario puede permitir una convivencia más pacífica.

El 75,6 % considera que la democracia mejoraría con más expertos elegidos por sus méritos y menos políticos elegidos en las urnas, mientras que el 73 % está de acuerdo con que, al final, todos los políticos son iguales.

Pese a este malestar, la juventud valenciana no presenta altos niveles de polarización: el 22 % afirma que llegaría a perder amistades por defender sus posiciones políticas. En cuanto a la participación, el 43,3 % ha secundado alguna huelga, el 38,5 % ha firmado una petición y el 34,6 % ha asistido a una manifestación.

Las redes sociales, un espacio relevante para informarse y formar opiniones

En una escala de 0 a 10, los jóvenes valencianos puntúan con un 7,4 su disposición a comprobar si una noticia recibida por internet o redes sociales es verdadera, y con un 6,9 su capacidad para seleccionar contenidos fiables. La puntuación del uso de las redes sociales como principal lugar de información es de 6,8.

El 52 % afirma seguir activamente a creadores de contenido o influencers en redes sociales. Entre quienes los siguen, el 71 % está bastante o totalmente de acuerdo con sus posiciones políticas y un tercio reconoce haber cambiado alguna vez de opinión tras escucharles.

Las percepciones sobre la igualdad de género muestran diferencias y ciertos estereotipos

El 68,6 % cree que algunas mujeres intentan conseguir privilegios en nombre de la igualdad, el 61,4 % considera que muchas utilizan su apariencia física para atraer a los hombres y después rechazarlos, y el 53,8 % opina que las mujeres suelen interpretar comentarios inocentes como sexistas.

En el ámbito de la pareja, el 48,3 % está de acuerdo con que hombres y mujeres deben controlar con quién se relaciona su pareja, y el 46,4 % con que, para que una mujer esté segura, debe permitir que un hombre la proteja. Además, el 43,8 % considera que los hombres deberían sacrificar su bienestar para proporcionar bienestar económico y el 37,9 % cree que las mujeres deben encargarse de las tareas de cuidado para que una familia funcione.

La conciliación sigue percibiéndose como un reto más asociado a las mujeres: el 47,5 % considera que ellas afrontan más dificultades para conciliar trabajo y familia, el 35,6 % cree que las dificultades son iguales para ambos géneros y el 17 % señala a los hombres.

La juventud valenciana mantiene distintas percepciones sobre la inmigración

El 77,4 % de los jóvenes valencianos considera que las personas inmigrantes deben adaptarse a las costumbres y la cultura españolas, mientras que el 64,3 % defiende que se respeten sus costumbres siempre que no contradigan la Constitución.

El 68,7 % cree que empieza a haber demasiados inmigrantes en España y el 64,4 % considera que su presencia ha hecho crecer la delincuencia. A su vez, el 54,2 % afirma que España necesita a la población inmigrante para mantener su nivel de vida y el 69,3 % defiende que se debe atender y acoger a los menores no acompañados. Por otro lado, el 50,4 % cree que las personas inmigrantes quitan el trabajo a la población española.

Experiencias de discriminación en distintos entornos

El 62 % de la juventud valenciana afirma haber experimentado algún tipo de discriminación o maltrato durante el último año. Los principales motivos señalados son ser hombre o mujer (19,2 %), el cuerpo o la apariencia física (18,1 %), la edad (14,8 %), la nacionalidad (12,2 %) y la forma de vestir o el estilo (12 %).

Las situaciones de acoso y violencia también tienen una presencia significativa: el 31 % ha recibido insultos, amenazas o mensajes de odio en línea; el 29 % ha sufrido intimidación, acoso o agresiones por parte de personas conocidas; el 24 % ha sufrido acoso sexual en internet; y al 22 % le han obligado a realizar alguna práctica sexual que no le apetecía.

Sobre Jóvenes españoles 2026

Jóvenes españoles 2026 constituye la décima edición del informe general sobre juventud de la Fundación SM. La investigación mantiene las líneas clásicas de estudio —valores, espiritualidad, integración político-social, cultura y ocio— e incorpora cuestiones como las expectativas de futuro, las desigualdades sociales, la igualdad de género y el papel de la tecnología en las relaciones y los hábitos de información.

Los autores del estudio son Juan M.ª González-Anleo, Javier Llorente, Ignacio Megías, Ariana Pérez, Noelia Álvarez, Manuel Mejías y Almudena Moreno.

Esta es la primera edición en la que se realiza un apartado específico para la Comunidad Valenciana

Metodología

Los datos proceden de una encuesta online dirigida a jóvenes residentes en España de entre 15 y 29 años. La muestra total del estudio está compuesta por 1.662 entrevistas válidas, con sobremuestras territoriales para garantizar un tamaño suficiente para el análisis específico de cinco ámbitos: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.

El trabajo de campo se realizó entre el 19 de marzo y el 10 de abril de 2025. El equipo de 40dB, dirigido por Belén Barreiro, llevó a cabo el trabajo de campo. El anexo de la Comunidad Valenciana recoge los resultados de la muestra regional; no se atribuyen a esta comunidad datos que el anexo no ofrece.

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