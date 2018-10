COMUNICADO: Neuroliderazgo, una nueva estrategia comercial

Actualizado 02/03/2018 11:16:30 CET

El término neuroliderazgo está cada vez más asimilado en nuestro lenguaje especialmente cuando hablamos desde el ámbito empresarial. Cualquier persona que haya estudiado los nuevos métodos científicos de unos años para acá se habrá dado cuenta de la influencia que juega éste. En el artículo siguiente queremos darte a conocer cómo funciona éste y los casos que estudia. ¿Alguna vez escuchaste sobre él?

Madrid, 2 de marzo de 2018.- Los avances científicos están inmersos en las técnicas comerciales y el ámbito profesional desde siempre. Sin embargo puede que no se hagan notar tanto como otras disciplinas que ciertamente, quedan mucho mejor ubicadas o al menos, no resultan tan extrañas para el ser humano común.

La palabra neuroliderazgo puede que la hayamos escuchado poco aunque su origen se encuentra en 2005 que fue la primera vez que estuvo dando vueltas a nuestro alrededor hasta que poco a poco se fue abriendo un hueco en el vocablo habitual que utilizamos. Visto desde la perspectiva empresarial, resulta muy atractivo para conseguir varios de los objetivos que tenemos marcados. ¿Sabes en qué forma nos beneficia?

¿Qué es exactamente el neuroliderazgo?

Este nuevo ámbito de estudio se dedica a comprender cómo actúa al cerebro en el momento en que está tratando de tomar una decisión. Acogido a partir de las técnicas de neuroimagen se han dado casos de éxito mirándolo desde la visión de los propios líderes y es que son estas mentes las que nos interesan.

El concepto no es nuevo aunque nosotros lo hayamos recién escuchado. El primer artículo que hablaba sobre él data de 2006 y se titulaba The Neuroscience of Leadership y se convirtió en uno de los textos más leídos e implementados de la historia. Actualmente, gracias a él hay muchos empresarios que en su ámbito comercial hablan de esta nueva técnica y de cómo influye en la toma de decisiones de cada uno de nosotros.

Con los avances que se denotan de la neurociencia podemos descubrir muchas otras formas de invertir en las empresas e incluso de convertirnos en los próximos líderes de firmas de gran éxito. Todo lo científico se ha relacionado bastante bien con la tecnología y en el ámbito al que queremos llevarlo, puede que nos dé opciones muy distintas y de gran calidad.

¿Dónde podemos saber más del funcionamiento de la neurociencia?

Conocer cómo se aplica la neurociencia a las diferentes estrategias de marketing o a la formación de empresarios como tal es un terreno que está aún por explotar. Algunos portales en Internet se han especializado en este tipo de concepto con el fin de sacar el máximo provecho posible.

es un artículo del que podemos aprender bastante y con el que desarrollar nuestra propia fórmula y puede ser una manera de conseguir objetivos que nunca antes nos hubiésemos planteado.

Ya que el coaching está muy valorado en todo lo que es el ámbito de desarrollo empresarial, lo ideal es encontrar buenas referencias que se acojan a este término de neuroliderazgo y muestren algunas de las virtudes que éste tiene integrado para que con el paso del tiempo, podamos usarlas en nuestro propio beneficio.

Aplicar la ciencia como tal a las nuevas tecnologías y al desarrollo empresarial de cualquier entidad es una forma estupenda de asumir nuevos retos. Gracias a los descubrimientos científicos vamos viendo otros productos que nos gustan y que hacen pensar en el futuro (SpaceX, los coches Tesla, etc) así que la implementación de ésta sobre las actitudes del cerebro puede ser una buena idea.

El neuroliderazgo salió de la universidad de Harvard Business Review para que ahora todos pensemos en cómo podemos implementarlo a las nuevas empresas que se están desarrollando. Conocer cómo piensan los líderes es una manera de ganar tiempo y de anticiparse a algunos resultados por eso debemos cuidar su uso y sobre todo aprender todo lo que podamos al respecto. ¿Se te ocurre cómo dar vida a la neurociencia?

